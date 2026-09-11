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Haliliye'de gençlere yönelik yarı olimpik yüzme tesisi açılışa hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi'nin yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzunda sona gelindi; tesis yakında gençlerin hizmetine açılacak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Haliliye'de gençlere yönelik yarı olimpik yüzme tesisi açılışa hazırlanıyor

Haliliye'de yarı olimpik yüzme havuzunda sona geliniyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat öncülüğünde gençlere ve spora yönelik projeler kapsamında ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından planlanan modern tesisin kısa süre içinde hizmete açılması hedefleniyor.

Tesisin özellikleri:

Yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik bir alana inşa edilen kompleks, geniş yüzme alanları, seyirci tribünleri ve çağdaş sosyal donatılarla tasarlandı. Projede amatör ve profesyonel sporculara uygun eğitim alanları ile çocuk ve gençlere yönelik programların düzenlenebileceği mekanlar bulunuyor. Tesis, bölgedeki spor altyapısını güçlendirecek nitelikte planlandı.

Hedefler ve kullanım:

Şanlıurfa'nın sıcak iklimi dikkate alınarak hayata geçirilen proje, özellikle yaz aylarında gençlere serinleme imkanı sağlamanın yanı sıra yüzme sporu ile ilgilenmek isteyenlerin erişimini kolaylaştıracak. Belediye yetkilileri, tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte yüzme branşında yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve sporcu yetiştirilmesine katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiği belirtilirken, modern yüzme havuzunun kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların ve spor kulüplerinin kullanımına sunulması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede spor tesislerine erişimin artması ve gençlerin spora yönlendirilmesi hedefleniyor.

HALİLİYE’DE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDA SONA GELİNDİ

HALİLİYE’DE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDA SONA GELİNDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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