Sinanpaşa yakınlarında tarlaya devrilen otomobilde sürücü yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında gerçekleşen kazada, bir otomobil tarlaya devrildi ve araçta bulunan sürücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, 34 MNU 812 plakalı otomobili Ö.Ö. (58) kullanıyordu. Sürücünün, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybederek aracın tarlaya devrilmesine neden olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Ö.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazının nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

AFYONKARAHİSAR’DA OTOMOBİLİN TARLAYA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.