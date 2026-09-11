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Sinanpaşa yakınlarında tarlaya devrilen otomobilde sürücü yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında 34 MNU 812 plakalı otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü Ö.Ö. (58) hayatını kaybetti; ekipler inceleme başlattı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sinanpaşa yakınlarında tarlaya devrilen otomobilde sürücü yaşamını yitirdi

Sinanpaşa yakınlarında tarlaya devrilen otomobilde sürücü yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında gerçekleşen kazada, bir otomobil tarlaya devrildi ve araçta bulunan sürücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, 34 MNU 812 plakalı otomobili Ö.Ö. (58) kullanıyordu. Sürücünün, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybederek aracın tarlaya devrilmesine neden olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Ö.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazının nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

AFYONKARAHİSAR’DA OTOMOBİLİN TARLAYA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI...

AFYONKARAHİSAR’DA OTOMOBİLİN TARLAYA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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