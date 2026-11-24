yangının havadan kaydı:

Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü sınırları içinde dün gece başlayan yangın, sabaha kadar devam etti. Olay, bölgeden geçen bir hava taşıtında yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntüler yangının yayılımını ve etkisini doğrudan gösteriyor.

Video kayıtlarında göldeki kamışların iki çizgi halinde yandığı, alevlerin rüzgârın etkisiyle hızla yayıldığı dikkat çekiyor. Yangının Sultandağı sınırları içinde dört farklı noktada başladığı bildirildi.

müdahale ve beklenen seyr:

Yangına müdahale çalışmaları derhal başlatıldı ancak bölgenin bataklık yapısı nedeniyle itfaiye ekipleri kara araçlarıyla doğrudan giriş yapamadı. Bu zemin koşulları, söndürme çalışmalarını sınırlandırdı ve yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdi.

Yetkililer, bölgedeki kuvvetli rüzgârın yangının hızını artırdığını belirtirken, bölgede başlayan sağanak yağış ile yangının sönmesinin beklendiğini açıkladı. Havadan çekilen görüntüler, ekiplerin yangının yayılımını değerlendirmesi ve öncelikli müdahale alanlarını belirlemesi açısından da kaynak teşkil ediyor.

Eber Gölü, Türkiye’nin 12'nci büyük gölü olması sebebiyle çevresel ve ekolojik açıdan önem taşıyor; kamış yangınlarının yaratabileceği zararlar hem yerel ekosistem hem de kuş yaşamı açısından risk oluşturuyor. Yetkililer, yangının kesin durumuna ilişkin bilgi paylaşmaya devam ediyor.

Eber Gölü'nde ki yangın böyle görüntülendi