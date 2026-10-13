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Bursa'nın Gürsu ilçesinde iskelede emniyetsiz çalışma anları

Bursa'nın Gürsu ilçesinde iskelede çalışan işçilerin güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte çalışması, cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'nın Gürsu ilçesinde iskelede emniyetsiz çalışma anları

Bursa'da kaydedilen anlar:

Gürsu ilçesinde bir binanın dış cephesinde yürütülen çalışmalarda, işçilerin yeterli güvenlik önlemi olmadan iskele üzerinde çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçilerin yüksek katlarda herhangi bir emniyet donanımı kullanmaksızın hareket ettiği görüldü.

görüntülerin içeriği:

Kayıtlarda, işçilerin iskele platformunda korkuluklar arasında ilerleyerek çalıştıkları ve metrelerce yüksekte bulunduğu anlar yer alıyor. Çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedilen videoda, çalışanların herhangi bir cankurtaran emniyet halatı, baret veya yeterli korkuluk takviyesi kullanmadığı dikkat çekiyor.

Görüntüler, çalışma anlarının yakın çekimleriyle olayın yüksek risk taşıdığını ortaya koyuyor. İzleyenler, işçilerin bulunduğu seviyenin ve iskele düzeninin olası bir düşme veya kayma durumunda sonuçlarının ciddi olabileceğine dikkat çekti.

iş sağlığı ve güvenliği vurgusu:

Söz konusu görüntüler, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının önemini yeniden gündeme getirdi. İş yerlerinde alınması gereken tedbirler ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı, benzer görüntülerin önlenmesinde temel rol oynuyor.

Kaydedilen anlar, denetimlerin ve işveren sorumluluklarının hatırlatılması açısından izleyicilerde tepki uyandırdı. Olayla ilgili resmi bir açıklama veya müdahale bilgisi haberde yer almıyor.

BURSA’DA İNŞAAT İŞÇİLERİNİN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇALIŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

BURSA’DA İNŞAAT İŞÇİLERİNİN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇALIŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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