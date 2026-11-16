Denizli'de briç tutkunları strateji ve dostluk için yarıştı

pamukkale briç şenlikleri:

Geleneksel 13. Pamukkale Briç Şenlikleri, Denizli ve çevre illerden gelen briç severleri bir araya getirdi. Etkinlik, Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenerek, kentte hafta sonunu zeka sporlarına ayıran sporculara unutulmaz bir deneyim sundu.

müsabaka atmosferi:

Hafta sonu boyunca Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde devam eden organizasyona toplam 164 sporcu katıldı. Turnuvada strateji, dikkat ve iletişim üst düzeyde öne çıktı; katılımcılar kıyasıya rekabet ederken aynı zamanda güçlü dostluk bağları kurdu.

ödüller ve organizasyon:

Dereceye giren sporculara ödülleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz tarafından takdim edildi. Organizasyonun direktörlüğünü üstlenen Zeki Güven ve Muammer Özden yönetiminde gerçekleştirilen şenlik, renkli görüntüler ve samimi buluşmalarla hatırlanacak anlar bıraktı. Katılımcılar bir sonraki buluşma dilekleriyle etkinliği tamamladı.

DENİZLİ VE ÇEVRE İLLERDEN GELEN ZEKA SPORCULARININ BULUŞMA NOKTASI OLAN GELENEKSEL 13. PAMUKKALE BRİÇ ŞENLİKLERİ, BU YIL DA BÜYÜK BİR HEYECAN VE REKABETE SAHNE OLDU. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ORGANİZASYON, BRİÇ SEVERLERE UNUTULMAZ BİR HAFTA SONU YAŞATTI.