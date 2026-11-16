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Denizli'den Çankaya'da centilmence biten maçta kritik bir puan

Yukatel Denizli GESK, Çankaya deplasmanında 1-1 berabere kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı; maçta Emrah Öcal ve Recep Aydeniz gol attı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli'den Çankaya'da centilmence biten maçta kritik bir puan

Yukatel Denizli GESK, Çankaya Belediyesi GESK ile 1-1 berabere kaldı

Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Denizli GESK, deplasmanda karşılaştığı Çankaya Belediyesi GESK ile 1-1 berabere kalarak sezona veda etti. Zorlu geçen mücadelede her iki ekip de sahada disiplinli ve özverili bir oyun sergiledi.

maçın gelişimi:

Karşılaşma ev sahibinin etkili başlangıcıyla şekillendi; 15. dakikada 7 numaralı Emrah Öcal ile Çankaya öne geçti. İlk yarının ilerleyen dakikalarında Denizli temsilcisi oyundan kopmayıp baskısını artırdı ve aradığı cevabı buldu. 10 numaralı Recep Aydeniz skoru eşitleyen golü kaydederek durumu 1-1'e taşıdı.

Maçın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştirecek fırsatlar aradı ancak savunma organizasyonları ve oyuncu disiplini gol yollarında dengeleri bozdu. Son düdükle birlikte sahadan eşitlikle ayrılan ekipler hem saha içi performans hem de fair-play açısından olumlu mesajlar verdi.

sezon değerlendirmesi:

Deplasmandan alınan 1 puan ile Yukatel Denizli GESK, Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamladı. Sezon boyunca gösterdikleri mücadele, azim ve takım ruhu kulüp tarihinde kayda değer bir başarı olarak öne çıktı.

Karşılaşma sonrası her iki takım teknik heyeti ve sporcular birbirlerini tebrik ederek dostluk mesajları paylaştı. Kulüp yönetimi, teknik ekip ve sporcular sezonun sonunda elde edilen ikinciliğin gelecek hedefleri açısından önemli olduğuna vurgu yaptı ve önümüzdeki sezon için planlamalara başlayacaklarını belirttiler.

Görme engelliler futbolunun yüksek tempolu ve mücadeleci karşılaşmalarından biri olarak kayda geçen bu maç, hem sporcularda görülen özveri hem de ligdeki rekabetin seviyesini göstermesi açısından dikkat çekti. Denizli temsilcisi, sezonu ikincilikle tamamlayarak hem taraftarlarına hem de camiaya gurur verici bir tablo sundu.

SESİ GÖRENLER FUTBOL SÜPER LİGİ&#039;NDE MÜCADELE EDEN YUKATEL DENİZLİ GESK, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI...

SESİ GÖRENLER FUTBOL SÜPER LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN YUKATEL DENİZLİ GESK, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI ÇANKAYA BELEDİYESİ GESK İLE 1-1 BERABERE KALDI. ZORLU VE ÇEKİŞMELİ GEÇEN MÜSABAKADA HER İKİ EKİP DE SAHADA BÜYÜK BİR MÜCADELE ORTAYA KOYDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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