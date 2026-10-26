Bursaspor efsanesi Kemal Batmaz yoğun bakımda

Kemal Batmaz'ın sağlık durumu

Eski millî futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz, evinde rahatsızlanmasının ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde zatürre tespit edilen Batmaz, yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Durumunun ağır olduğu belirtilirken, yakınları Bursaspor camiası ve sevenlerinden dua talep etti.

hastaneye kaldırılışı ve tedavi süreci:

Olay, kaynaklara göre Cuma akşamı gerçekleşti. İlk müdahalesinin ardından yoğun bakımda takip edilen Batmaz için sağlık ekibi tedavisini sürdürüyor. Ailesi ve yakın çevresi, hem sosyal çevresinden hem de Bursaspor taraftarlarından destek ve dua beklediklerini iletti.

futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri:

1 Eylül 1954 doğumlu Kemal Batmaz, Bursaspor altyapısında yetişti ve 1968-1978 yılları arasında Bursaspor formasını giydi; ligde 124 maça çıktı. 1978-1981 döneminde Beşiktaş forması giyen Batmaz, futbolu 1982 yılında bıraktı. Millî düzeyde Türkiye U18, U21 ve A Millî Takım'da görev alarak toplam 17 kez millî forma giydi.

Futbolculuğun ardından teknik direktörlük ve altyapı çalışmalarına yönelen Batmaz, Bursaspor başta olmak üzere Turgutluspor, Siirtspor, İnegölspor ve Bursa Merinosspor gibi kulüplerde görev aldı. Bursa futbol camiasında Bursaspor'un yetiştirdiği önemli isimlerden biri olarak anılıyor ve kulüpteki yeri uzun süre konuşulmaya devam edecek.

BURSASPOR VE MİLLİ TAKIM'DA UZUN SÜRE FORMA GİYEREK TÜRK FUTBOL TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN ESKİ FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖR KEMAL BATMAZ ZATÜRRE TEŞHİSİ İLE KALDIRILDIĞI HASTANEDE ENTÜBE EDİLDİ. CUMA AKŞAMI EVİNDE RAHATSIZLANAN BATMAZ AMBULANSLA MUDANYA DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI. ZATÜRRE OLMASI SEBEBİYLE YOĞUN BAKIMA ALINAN BATMAZ ENTÜBE EDİLDİ. DURUMU AĞIR OLAN BATMAZ İÇİN YAKINLARI BURSASPOR CAMİASINDAN VE SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ.