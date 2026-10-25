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Hassa Yolçatı Mahallesi'nde çarpışma: otomobil ve traktörün karıştığı kazada 3 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde otomobil ile traktör çarpıştı; 3 kişi yaralandı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 22:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hassa Yolçatı Mahallesi'nde çarpışma: otomobil ve traktörün karıştığı kazada 3 yaralı

Hassa'da trafik kazası

Hatay'ın Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen otomobil ile traktörün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

müdahale ve yaralıların durumu:

Çarpışma sonrası sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; ekipler, kaza nedenini tespit etmek için yerinde inceleme ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

HATAY’DA OTOMOBİL İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

HATAY’DA OTOMOBİL İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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