Göztepe'de Stoilov: evimizde oynadığımız en iyi maçtı, ama ayağımız yere basmalı

Stoilov: evimizde oynadığımız en iyi maçtı

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahalarında Çorum FK karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti kapsamlı şekilde değerlendirdi. Stoilov, maçın genelinden ve takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirtti ve bu oyunu bu sezonun en iyi iç saha mücadelesi olarak nitelendirdi.

maçın ilk yarısı:

Stoilov, müsabakaya istedikleri gibi baskılı, agresif ve dinamik bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Teknik adam, ekip olarak uyguladıkları presin ilk yarıda iki gol getirdiğini ve bunun üzerinde çalıştıkları bir düzen olduğunu vurguladı. Stoilov, bu tablonun gerçekleşmesinin kendileri için son derece kıymetli olduğunu ve belki de sezonun en iyi maç başlangıçlarından birine imza attıklarını ifade etti.

ikinci yarı ve takım içi değerlendirmeler:

İkinci yarıda rakibe biraz inisiyatif tanıdıklarını söyleyen Stoilov, buna rağmen üçüncü ve dördüncü golleri bulabilecek fırsatların yakalandığını aktardı. Bu tür zorluk derecesi yüksek maçlarda yakalanan fırsatların değerlendirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirten teknik direktör, üst üste üç galibiyet almanın kolay olmadığına dikkat çekti ve takımın şu anki halinden memnun olduklarını ancak 'ayakların yere basması' gerektiğini sözlerine ekledi.

Stoilov, kulübün zor bir süreç yaşadığını ancak kulübün hiçbir kişiye bağlı olmadığını; kulubün taraftarlara ait olduğunu vurguladı ve taraftarların iyi ve kötü günlerde takımın arkasında durmasının önemine değindi. Ayrıca sakatlanan oyuncular konusunda şeffaf oldu: bugün sakatlanan Juan ve Rhaldney için yarın hastanede medikal ve tıbbi değerlendirmelerin yapılacağını, sonuçların kendilerine ulaştığında paylaşılacağını belirtti.

Maçın son bölümünde oyuna giren oyuncuların performansına yönelik eleştirisini de açıkça ortaya koyan Stoilov, yaşanan durumu bir ölçüde psikolojik gördüğünü söyledi. Üçüncü golü bularak maçı koparmaları gerektiğini ama bunu başaramayınca takım içinde bir baskı oluştuğunu ifade etti. Bu hafta yapılacak toplantıda oyuna giren oyuncularla konuşulacağını ve yedek kulübesindeki oyuncuların sahaya daha hırslı ve istekli çıkmalarının beklendiğini belirtti.

Stoilov son olarak, Göztepe için sahada geçirilen her dakikanın mücadele ile geçirilmesi gerektiğini vurguladı; aksi takdirde oyuncuların bir sonraki maçta yedek kulübesinde veya tribünde yer alacakları uyarısını yineledi. Teknik direktör, bugün oyuna giren oyuncuların dinamizminden memnun olmadığını sözlerine ekledi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çorum FK karşısında oynadıkları oyunun bu sezonki en iyi iç saha oyunu olduğunu söyledi.