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İlk devrede kaybettik diyen Burak Yılmaz: ikinci yarı umut verdi

Çorum FK teknik direktörü Burak Yılmaz, Göztepe karşısında iki bireysel hata nedeniyle maçı ilk devrede kaybettiklerini, ikinci yarıdaki reaksiyonu ise övdüğünü söyledi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 22:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İlk devrede kaybettik diyen Burak Yılmaz: ikinci yarı umut verdi

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Çorum FK, deplasmanda Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz maçın kaderinin ilk yarıda belirlendiğini ifade etti.

burak yılmaz'ın değerlendirmesi:

Yılmaz, maça iyi hazırlandıklarını ancak planlarını uygulamadan iki bireysel hata nedeniyle geriye düştüklerini belirtti. "Bugün maça oldukça iyi hazırlandığımızı düşünüyorduk. Amacımız, Göztepe’nin fiziksel oyununa; taç atışları, kornerler ve diğer duran toplar dahil olmak üzere her alanda karşılık vermek ve bu sayede galibiyete ulaşmaktı" diyerek ekibinin niyetini anlattı.

Teknik direktör, hataların maliyetinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Yaptığımız iki bireysel hata sonucunda kalemizde gördüğümüz gollerle 2-0 mağlup duruma düştük" ifadesini kullandı ve rakibi tebrik etti.

fiziksel mücadele ve taktik değerlendirme:

Yılmaz, Göztepe’nin oyun karakterini iyi bildiklerini; kolay analiz edilebilen bir takım gibi görünseler de son 3-4 yıldır benimsedikleri sistemle her rakibe zor anlar yaşattıklarını söyledi. Maç boyunca sahada fiziksel üstünlüğün oyuna etki ettiğini, ikili mücadelelerde üstün kalan tarafın özgüvenle oyunu şekillendirdiğini belirtti.

Ayrıca teknik ekip olarak daha çok teknik ve taktiğe odaklandıklarını, ancak futbolun fiziksel gerçekliğini göz ardı etmemek gerektiğini vurguladı. Göztepe skoru elde ettikten sonra doğası gereği geriye çekilerek skoru korumaya odaklandığını, bunun da sahada geniş alanların açılmasına yol açtığını anlattı.

Maçta yapılan hamlelerden de söz eden Yılmaz, Thiam'ı oyuna dahil ettiklerini ve bu oyuncunun ikinci toplarda sorumluluğu alarak takıma katkı sağladığını belirtti: "Thiam sorumluluğunu yerine getirdi, kendisine teşekkür ederim. Bu yaşta büyük bir özveriyle çalışmaya ve mücadele etmeye devam ediyor."

Yılmaz sözlerini, "Aslında maçı ilk devrede kaybettik. Oyuncularıma ikinci yarıda ortaya koydukları reaksiyondan dolayı teşekkür ediyorum. Devrede 3-4 net pozisyon yakaladık ancak değerlendiremedik; futbolun doğasında bu tür sonuçlar da var" diyerek tamamladı ve Erzurumspor maçına odaklandıklarını ifade etti.

Çorum FK cephesinde teknik değerlendirme, bireysel hataların analizi ve fiziksel mücadeleye yönelik çalışma önümüzdeki süreçte öncelikli konular olarak öne çıkacak.

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe maçını ilk devrede kaybettiklerini söyledi.

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe maçını ilk devrede kaybettiklerini söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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