Vezirköprü ve Havza'da okul bahçe görevlilerine çocuk koruma ve dijital güvenlik eğitimi

Vezirköprü ve Havza'da okul güvenliğini güçlendirmeye yönelik eğitim düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde görev yapan okul bahçe görevlilerine, okul güvenliğinin artırılması ve öğrencilerin korunmasına yönelik kapsamlı bir eğitim verildi. Program, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata açılış konuşması yaptı.

eğitimin içeriği:

Eğitim kapsamında katılımcılara; iş sağlığı ve güvenliği, çocuk psikolojisi ve etkili iletişim, kamu güvenliği ve özel güvenlik mevzuatı, madde kullanımıyla mücadele, nihilist şiddet içeren aşırılık ve dijital okuryazarlık konularında sunumlar yapıldı. Oturumlar teorik bilgi ile uygulamalı yaklaşımları birleştirerek günlük görevlere doğrudan uygulanabilir bilgi sağlamayı hedefledi.

eğitmenler ve amaç:

Programda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Hüseyin Kaya, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Buğra Kağan Özzorlu ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri eğitmen olarak yer aldı. Eğitimle, okul bahçe görevlilerinin mesleki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, öğrencilerin güvenliğini ve okul ortamının korunmasını sağlamak amaçlandı.

VEZİRKÖPRÜ VE HAVZA’DA Kİ OKUL BAHÇESİ GÖREVLİLERİNE KAPSAMLI EĞİTİM