tören ve kapsamı:

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteyi dereceyle kazanan öğrencilere ödül amaçlı burs verdi. Etkinlik, Çamlık Yemekhanesi'nde düzenlenen kahvaltılı tanışma ortamında gerçekleştirildi ve törene rektör ile rektör yardımcıları katıldı.

Bu yıl 89 öğrenci bu haktan yararlandı. Bunların 9'u puan türlerine göre ilk üçe giren üniversite dereci; kalan 80'i ise program birincisi olarak belirlendi. Burslar, öğrencileri teşvik etmek ve başarıyı ödüllendirmek amacıyla takdim edildi.

bursun finansmanı ve sürdürülebilirlik hedefi:

Bursların finansmanı, üniversite bünyesinde kurulan BUTAD Teknoloji Araştırma Destek Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlandı. Şirketin gelirleri HGS park işletmeciliğinden elde edilmekte olup, bu kaynakla her yıl dereceyle yerleşen öğrencilerin desteklenmesi planlanıyor. Üniversite yönetimi, gelir getirici kaynakları hem öğrenci desteği hem de kampüsün geliştirilmesi için kullanmayı hedefliyor.

rektörün değerlendirmesi ve üniversitenin beklentileri:

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, törende yaptığı konuşmada BUÜ'yü tercih eden öğrencileri tebrik etti ve üniversiteye birincilikle yerleşmenin taşıdığı öneme vurgu yaptı. Yılmaz, bu başarıların öğrencilik hayatı boyunca sürmesini dilediğini belirtti.

Yılmaz, yüksek puanlarla üniversiteyi tercih eden öğrencilerin üniversiteye güçlü bir aidiyet hissiyle bağlanacağını ve mezuniyet sonrası akademik yaşam, bürokrasi veya iş hayatında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti. Yönetim, bölüm başkanları, dekanlar ve akademisyenlerin her zaman ulaşılabilir olduğu mesajını tekrarlayarak mezunların ilerleyen yıllardaki başarılarının üniversiteye katkı sağlayacağını vurguladı.

kaynakların öncelikli kullanımı:

Rektör Yılmaz, finansal destek programının hayata geçirilmesinde katkılarından dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi'ye teşekkür etti. Üniversitenin gelir getirici kaynaklarının; kampüsün güzelleştirilmesi, bilimsel altyapının ve laboratuvar cihaz donanımının güçlendirilmesi ile öğrencilerin desteklenmesi amacıyla değerlendirildiğini aktardı. Bu yaklaşımın hem öğrencilere doğrudan destek sağlayacağı hem de üniversitenin bilimsel kapasitesini artıracağı belirtildi.

Üniversite yönetimi, bu tür teşviklerin öğrencilerin motivasyonunu yükselttiğini ve mezunlarla üniversite arasındaki ilişkinin karşılıklı etkileşimle güçlendiğini ifade etti.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) 2026 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYİ DERECEYLE KAZANAN; YKS PUAN TÜRLERİNE GÖRE İLK ÜÇE GİREN VEYA BÖLÜMLERE BİRİNCİLİKLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERE ÖDÜL VE TEŞVİK AMAÇLI BURS DAĞITTI.