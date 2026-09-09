Mardin'de TEKNOFEST insansız kara aracı yarışması gençlerin teknoloji sınavı oldu

yarışma ve katılımcılar:

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda başladı. 9-12 Eylül tarihlerinde sürecek organizasyona, ASELSAN yürütücülüğünde ve valilik himayelerinde düzenlenen etaptaki finalde Türkiye genelinden 30 finalist takım ve yaklaşık 410 genç yarışıyor. Genç mühendis ve öğrenci takımları, tasarladıkları insansız kara araçlarıyla parkurda süre ve yetenek yarışına girecekler.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kentin tarihî eğitim ve medeniyet merkezliği vurgusunu yarışmayla ilişkilendirerek, medreselerin mirasının bugün teknoloji yoluyla gençlerle devam ettiğini söyledi. Akkoyun, medreselerin asırlardır süren ilim geleneğinin artık TEKNOFEST sahnesinde yeni nesil teknoloji üretimiyle buluştuğunu ifade etti ve kentte ağırlanan finalistlere duydukları memnuniyeti dile getirdi.

yerel destek ve organizasyonun önemi:

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da organizasyonun gençler ve kent için taşıdığı öneme dikkat çekti. Kılıç, yarışmanın Mardin'de gerçekleştirilmesinin, yerel dinamizmi ve gençlerin savunma ile ileri teknoloji alanlarına olan ilgisini canlı tuttuğunu belirtti. T3 Vakfı/TEKNOFEST Mardin Proje Sorumlusu Emine Eryağma Güven ise yarışmanın sadece bir rekabet alanı olmadığını, gençlerin bilgi, emek ve hayallerini ülkenin geleceğiyle buluşturan bir sahne olduğunu vurguladı ve milli teknoloji hedeflerine katkısına dikkat çekti.

Organizasyonun ASELSAN tarafından yürütülmesiyle ilgili açıklama yapan ASELSAN Proje Yöneticisi Muhammet Hakan Horzum, yarışmanın geçen yıl Tekirdağ'da ilk defa deneyimlendiğini, buradan elde edilen verim ve iş birliğiyle etkinliğin bu yıl da TEKNOFEST çatısı altında sürdürülmesine karar verildiğini belirtti. Horzum, ASELSAN tarafının yarışmanın devamı yönündeki iradesine işaret ederek ekiplere başarı dileğinde bulundu.

takım anlatıyor: araç tasarımı ve performans:

Yarışmacıların anlatımları, İKA'ların teknik çeşitliliğini ve takımların yaklaşım farklılıklarını ortaya koydu. Finalde yarışan Hakan Özdil, ekiplerinin savunma sanayisine duyduğu ilgiden ötürü projeye katıldığını, okullarında daha önce benzer bir katılım olmadığı için ekibin ilk olma hedefiyle hareket ettiğini aktardı. Özdil, aracın boyut olarak rakiplerinden daha küçük fakat hız ve performans açısından iddialı olduğunu belirtti.

Bir diğer yarışmacı Muhammed Yahya Arslanhan ise ekiplerinin aracını teknik ayrıntılarla anlattı. Aracın adı 'Lidya' ve alüminyum şaseden oluştuğu için kilogram başına düşen sağlamlık ve dayanıklılık açısından avantaj sağladığını söyledi. Arslanhan, aracın en büyük kazayı bile küçük çizik ve eziklerle atlattığını, bunun dayanıklılık testlerinin başarısını gösterdiğini belirtti. Teknik veriler üzerinden kıyaslama yaparak, diğer araçların yaklaşık 500-600 kilogram bandında dolaştığını, ekiplerinin aracının ise sadece 85 kilogram olduğunu vurguladı.

Ayrıca Arslanhan, elektronik ve sürüş sistemi mimarisindeki ayrışmaya dikkat çekti: ana motor ile elektronik aksamın birbirinden bağımsız tasarlandığını, bu sayede ana motorda veya iç aksamda oluşacak bir arızanın tüm aracı etkilemediğini, sadece bölgesel hatayla sınırlı kalıp hızlı düzeltme imkânı sunduğunu anlattı.

Yarışma dört gün sürecek etabın ardından parkur sonuçlarına göre dereceye giren takımlar belirlenecek. Mardin'deki organizasyon, hem bölgesel teknik yeteneklerin sergilenmesi hem de gençlerin teknolojiyi tasarlama kapasitesinin görünür kılınması açısından değerlendiriliyor. Organizasyon yetkilileri ve katılımcılar, programın gençlere yeni ufuklar açacağı ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacağı görüşünde.

MARDİN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TUNCAY AKKOYUN, YARIŞMANIN MARDİN'DE DÜZENLENMESİNDEN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ.