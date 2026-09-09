Kardemir ağır profilde s355jr ve s355j2 ile ürün yelpazesini genişletti

Kardemir ağır profilde s355jr ve s355j2 üretimine başladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), ağır profil ürün grubunda S355JR ve S355J2 kalite yapısal çeliklerin belirli kesitlerde sürdürülebilir üretimini başlattı. Şirketten yapılan açıklamada, yeni kalitelerin yüksek dayanım gerektiren yapısal uygulamalara yönelik olarak geliştirildiği vurgulandı.

üretim altyapısı ve yerli yetkinlik:

Açıklamada KARDEMİR’in, Türkiye’de ağır profil üretebilen tek üretici olduğu hatırlatıldı. Ürün gamı farklı sektör ve proje ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı; bunun arkasında şirketin üretim altyapısı ve teknik bilgi birikiminin olduğu belirtildi. Üretim süreçleri ve kalite kontrol uygulamalarıyla, kalıcı ve öngörülebilir bir tedarik sağlanması hedefleniyor.

Yeni kalite profiller, yüksek mukavemet ve taşıma kapasitesinin kritik olduğu uygulamalarda tercih edilecek. Açıklamada özellikle geniş açıklıklı çelik konstrüksiyon projeleri için uygun oldukları; uçak hangarları gibi yapıların örnek kullanım alanları arasında bulunduğu ifade edildi. Söz konusu ürünlerin yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerle buluşturulduğu da bildirildi.

KARDEMİR, ürün geliştirme çalışmalarını sektörün değişen beklentileri doğrultusunda sürdürdüğünü ve bu yeni kalite ürünlerle ağır profil alanındaki üretim yetkinliğini artırarak yerli üretimin daha geniş pazarlara taşınmasını amaçladığını açıkladı.

KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI (KARDEMİR), YÜKSEK DAYANIM GEREKTİREN YAPISAL UYGULAMALARA YÖNELİK ÜRETTİĞİ AĞIR PROFİL ÜRÜN GRUBUNDA S355JR VE S355J2 KALİTE YAPISAL ÇELİKLERİN BELİRLİ KESİTLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE BAŞLADI.