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Tera Grubu, pusula finans ekosistemini genişletme amacıyla pay devralma görüşmelerine başladı

Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerdeki payların devralınması için mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başladığını KAP'ta açıkladı; işlem düzenleyici onaylarına tabi olacak.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tera Grubu, pusula finans ekosistemini genişletme amacıyla pay devralma görüşmelerine başladı

Tera Grubu ile görüşmeler başladı:

Tera Grubu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamayla Pusula Finans Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı şirketlerin oluşturduğu iktisadi bütünlükteki payların devralınması için mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başlandığını duyurdu. Açıklamada, işlemin henüz bağlayıcı sözleşmeye dönüşmediği vurgulandı.

Hedef listesinde öncelikli olarak Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş. bulunuyor. Şayet işlem tamamlanırsa, Tera Grubu finans alanındaki faaliyetlerinin ölçeğini ve ürün çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

Grubun stratejisi ve Tezmen'in değerlendirmesi:

Emre Tezmen, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı, görüşmelere ilişkin olarak şu ifadeleri paylaştı: "Finans, Tera’nın uzun vadeli olarak büyümeyi ve kalıcı değer üretmeyi hedeflediği ana faaliyet alanlarımızdan biri. Bugün sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım bankacılığı ve diğer finansal hizmetlerde oluşturduğumuz yapıyı daha geniş bir ürün ve müşteri tabanına taşıyacak fırsatları değerlendiriyoruz".

Tezmen ayrıca sürecin tamamlanması halinde finansal hizmetlerin birbirini tamamlayan bir yapı altında toplanacağını belirtti: "Görüşmelerine başladığımız bu işlem de tamamlanması halinde birbirini tamamlayan finansal hizmetlerimizi daha büyük bir ölçek altında buluşturacak. Biz finans sektörüne kısa vadeli bir yatırım perspektifiyle bakmıyoruz. Amacımız, sermaye piyasalarının derinleşmesinden beslenen, kurumsal kapasitesi yüksek ve uzun vadede değer üreten bir finans ekosistemi oluşturmak".

Onay süreçleri ve kurumsal yapı:

Şu aşamada işlemle ilgili bağlayıcı sözleşme imzalanmamıştır; görüşmelerin ve tarafların anlaşmasının ilerlemesi durumunda satın alma, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu nezdindeki izin ve onay süreçlerine tabi olacaktır. KAP açıklamasında, müzakerelerin ilerlemesine ve düzenleyici süreçlere ilişkin gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Tera Grubu bünyesinde finans, teknoloji ve diğer alanlarda 3 holding, 6’sı halka açık olmak üzere toplam 53 şirket faaliyet göstermektedir. Planlanan işlem tamamlandığında, grup sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım ve finansman hizmetlerinde daha geniş bir yapı ve ürün yelpazesiyle faaliyet gösterecek.

TERA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMRE TEZMEN

TERA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMRE TEZMEN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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