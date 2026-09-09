Muş'ta vücutlarına paketlenmiş uyuşturucuyla yakalanan üç kişi tutuklandı

Muş Valiliği açıklaması: operasyonun ayrıntıları

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını engellemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan tespitler sonucu Van'dan Muş'a yolcu otobüsüyle gelen bazı şahıslar takip altına alındı ve yakalandı.

operasyonun seyri:

Saat 12.30 sıralarında yakalanan şüpheliler Muş'ta muhafaza altına alındı. Muş Valiliği bildirisine göre, İran uyruklu olduğu belirlenen şahısların devlet hastanesinde yapılan tomografi incelemelerinde, mide ve bağırsaklarında 55 ayrı paket halinde toplam 376 gram metamfetamin ile 5,1 gram afyon sakızı tespit edildi. Bu kişiler, uyuşturucu maddelerin vücutlarından çıkarılması amacıyla hastanede gözetim altında tutuldu.

ele geçirilen maddeler ve tutuklamalar:

Çalışma kapsamında, şahısları Muş'a getirdiği ve sevkiyatı organize ettiği değerlendirilen, karşılamak üzere gelen bir şüpheli daha yakalandı. Bu kişinin ikametinde yapılan aramada ise 770 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu; üzerinde ayrıca 25 bin 110 lira ele geçirildi.

Operasyon sonuçlarına göre toplamda 1 kilo 146 gram metamfetamin ile 5,1 gram afyon sakızı ele geçirildi. Yakalanan üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

MUŞ'TA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 1 KİLO 146 GRAM METAMFETAMİN VE 5,1 GRAM AFYON SAKIZI ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.