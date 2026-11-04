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Büyükçekmece meclisi üç ödüllü festivali kutladı ve gündem maddelerini karara bağladı

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Fatih Çınar başkanlığında toplandı; festivalin üç uluslararası ödülü törenle kutlandı ve gündem maddeleri komisyon raporlarıyla karara bağlandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Büyükçekmece meclisi üç ödüllü festivali kutladı ve gündem maddelerini karara bağladı

Büyükçekmece meclisi kasım ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Kasım ayı ikinci toplantısını Meclis Başkan Vekili Fatih Çınar başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde düzenlenen törenle Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin kazandığı ödüller ve meclis gündemine ilişkin gelişmeler ele alındı.

ödül töreni:

27 yıldır farklı kültürleri aynı sahnede buluşturan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, uluslararası alandaki başarısını üç önemli ödülle taçlandırdı. Festival; En İyi Türkiye CIOFF Festivali, Beş Yıldız Onur Festivali ve Dünyanın En İyi Festivali ödüllerine layık görüldü. Ödüller, toplantı öncesi düzenlenen törende Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcıya takdim edildi.

gündem maddeleri ve komisyon kararları:

Meclis oturumunda, bir önceki toplantıda ilgili komisyonlara havale edilen gündem maddeleri görüşmeye açıldı. Komisyonların hazırladığı raporlar meclis üyelerine sunuldu ve yapılan değerlendirmeler ile görüşmelerin ardından söz konusu maddeler komisyon raporları doğrultusunda karara bağlandı. Toplantıda alınan kararların uygulamaya geçirilmesi için ilgili birimlere yönlendirmeler yapıldı.

Meclis, gündem konularını tamamladıktan sonra oturuyu sonlandırdı ve festivalin uluslararası başarılarına dikkat çekilerek benzer etkinliklerin sürdürülebilirliği üzerine mutabakat sağlandı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE MECLİSİ, KASIM AYI İKİNCİ TOPLANTISINI MECLİS BAŞKAN VEKİLİ FATİH ÇINAR...

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE MECLİSİ, KASIM AYI İKİNCİ TOPLANTISINI MECLİS BAŞKAN VEKİLİ FATİH ÇINAR BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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