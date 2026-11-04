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Emine Erdoğan Seul'de Yunus Emre merkezinin resmî açılışını yaparak kültürel köprüleri vurguladı

Emine Erdoğan, Seul'de Yunus Emre Enstitüsü'nün kültür merkezinin resmî açılışını yaptı; Türkçe eğitim ve sanatla iki ülke arasındaki bağı güçlendirecek.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Caner Şahin

Emine Erdoğan Seul'de Yunus Emre merkezinin resmî açılışını yaparak kültürel köprüleri vurguladı

Emine Erdoğan Seul'de merkez açılışını gerçekleştirdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Seul ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) Seul’deki kültür merkezinin resmî açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Enstitü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, Kültür Daire Başkanı Ali Rıza Karabağ ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erdoğan, töreni kurdele keserek başlattı.

Açılış programı sırasında Erdoğan, Türkçe öğretimi verilen sınıfta Koreli öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve öğrencilerin Türkiye ile Güney Kore arasındaki kültürel ilişkilerde birer elçi olacaklarını vurguladı. Ebru sanatçısı Hikmet Kadir Bozok’un canlı performansını izleyen Erdoğan, sanatçının çalışmasına katkıda bulundu.

Merkezin misyonu ve faaliyetleri:

Yunus Emre Enstitüsü'nün temel amacı, Türk dilini, kültürünü, sanatını ve medeniyet birikimini dünyaya tanıtmak ve toplumlar arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmektir. Seul’de açılan kültür merkezi de bu hedef doğrultusunda Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kültür, sanat ve eğitim alanlarında gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Merkez, daha önce Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi (HUFS) bünyesinde faaliyet gösteriyordu; 2025’te Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik kültür merkezi statüsünde tanındı. Bugün Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan merkez ise 2024’ten bu yana hizmet veriyor. Merkezde Türkçe öğretiminin yanı sıra öğrencilerin Türkiye’ye gönderilmesi, Türk mutfağı kursları, geleneksel el sanatları atölyeleri ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenleniyor; bu kapsamda şu anda 21 kursiyer Türkçe eğitimi alıyor.

Emine Erdoğan'ın mesajı:

Programla ilgili sosyal medya paylaşımında Erdoğan, 'Seul Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin iki dost ülkeye hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkçeye ilgi duyan öğrencilerle buluşmanın ve kültürün uzak coğrafyalarda nasıl karşılık bulduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yunus Emre Enstitüsü mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Emine Erdoğan’ın vurguya dikkat çektiği noktalardan biri, dil öğreniminin yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda farklı hayatları ve düşünceleri tanıma yolu olduğuydu. Bu perspektiften bakıldığında Seul’deki merkezin sunduğu eğitim ve kültürel faaliyetlerin, iki ülke arasındaki dostluğun sağlam temelleri arasında yer alması hedefleniyor.

EMİNE ERDOĞAN, YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ&#039;NÜN (YEE) SEUL&#039;DEKİ KÜLTÜR MERKEZİNİN RESMİ AÇILIŞINI...

EMİNE ERDOĞAN, YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ'NÜN (YEE) SEUL'DEKİ KÜLTÜR MERKEZİNİN RESMİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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