Sanchez: ABD seçim sonuçları toplumun yoksullaştırılmasına ve nefrete karşı bir tepki

İspanya başbakanının değerlendirmesi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'de yapılan ara seçimlerin ilk sonuçlarını değerlendirdi. Sanchez, paylaşımında 'ABD halkı, toplumu yoksullaştıran politikalara karşı oy kullandı. Nefrete karşı. Cinsiyetçiliğe karşı. İklim değişikliği inkarına ve elitlerin ayrıcalıklarına karşı' ifadelerini kullandı.

Trump eleştirmeni olarak görüşü

Sanchez, paylaşımında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump için Avrupa'daki en sert eleştirmenlerden biri olduğunu hatırlatarak sonuçların daha geniş bir siyasi eğilime işaret ettiğini vurguladı. Mesajında, bu sonuçları sağ popülist söylemlere karşı seçmen tepkisi olarak değerlendirdi.

İspanya iç siyasetine gönderme

İspanya'da ay sonunda yapılacak genel seçimler öncesinde muhalefete seslenen Sanchez, 'Bu, Brezilya’da oldu. Az önce ABD’de de oldu ve yakında İspanya’da da olacak. Feijoo ve Abascal’ın binmeye çalıştığı aşırı sağcı dalga artık büyümüyor, çöküyor' ifadelerini paylaştı. Bu sözlerle Sanchez, uluslararası seçim sonuçlarını kendi siyasi kampanyasına referans olarak kullandı.

Paylaşım, Sanchez'in hem dış politikada hem de iç siyasette söylemini pekiştirme çabasının bir parçası olarak okunuyor; yorumunda seçmen davranışını ekonomik ve toplumsal kaygılar üzerinden analiz etme eğilimi öne çıkıyor.

İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SANCHEZ, ABD'DE YAPILAN ARA SEÇİMLERİN İLK SONUÇLARINI DEĞERLENDİREREK, "ABD HALKI, TOPLUMU YOKSULLAŞTIRAN POLİTİKALARA VE NEFRETE KARŞI OY KULLANDI" DEDİ.