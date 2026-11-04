Yağış rekoru ve DSİ'nin yeni iş makineleriyle taşkın hazırlığı

DSİ kapasitesi güçlendiriliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara'da düzenlenen törende, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen 150 yeni iş makinesinin hizmete alınacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, DSİ'nin Türkiye'nin su kaynaklarını korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini vurguladı ve kurumun taşkınlara karşı hazırlık kapasitesinin artırıldığını belirtti.

yağışların boyutu ve dağılımı:

Bakan Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 Su Yılı Raporuna göre 1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 döneminde Türkiye genelinde ortalama 741,6 milimetre yağış kaydedildiğini, bunun uzun yıllar ortalaması olan 573,4 milimetrenin yüzde 29 üzerinde olduğunu açıkladı. Yumaklı, "Yağışlar son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda" ifadesini kullanarak geçen su yılına göre artışın yüzde 76 olduğunu aktardı.

Bununla birlikte Bakan, yağışların ülke genelinde eşit dağılmadığını, bazı bölgelerde mevsim normallerinin altında kalırken bazılarında çok kuvvetli yağışlar görüldüğünü söyledi. Bölgesel örnekler vererek, Şırnaktaki normale göre artışın yüzde 80lere ulaştığını ve Rizede ölçülen yağış miktarının 1.641 milimetre olduğunu belirtti. Yumaklı, bu rakamların lokal bazda benzer olaylarla daha sık karşılaşılabileceğine işaret etti.

hazırlıklar, erken uyarı ve müdahale kapasitesi:

Bakanlık, taşkın riskinin yalnızca yağışla belirlenmediğini; yağışın süresi, havzanın yapısı, coğrafi şartlar, dere yataklarının durumu ve suyun önündeki engeller gibi unsurların da önemli olduğunu vurguladı. Bu çerçevede DSİ'nin dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmalarını sürdürdüğünü ve taşkın erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırıp kurumlar arası haberleşmeyi güçlendirdiklerini söyledi. Sistemlerle derelerdeki su seviyeleri anlık izleniyor ve taşkın ihtimali halinde vatandaşlar, yerel yönetimler ve ilgili kurumlar uyarı kanallarıyla bilgilendiriliyor.

Yumaklı, "Bugün teslimini yapacağımız iş makinelerimizin önemi büyük" diyerek, makinelerin taşkından önce hazırlık ve taşkın halinde hızlı müdahale açısından rolünü öne çıkardı. Taşkın kontrol tesislerinin kalıcı altyapıyı oluşturduğunu belirten bakan, bugüne kadar ülke çapında 11.466 taşkın kontrol tesisi tamamlandığını, bunun yaklaşık 6.500'ünün son 24 yıl içinde hayata geçirildiğini kaydetti. Önümüzdeki 5 yıl için hedefin 1.000 yeni taşkın kontrol tesisi olduğu ifade edildi.

Yumaklı ayrıca, 14 Ekim'den bu yana 23 ilimizde meydana gelen sel ve taşkınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu ve sahadaki müdahalelerin devam ettiğini bildirdi. Şu anda sahada 598 makine ile yaklaşık 800 personelin görev yaptığı, ekiplerin suyun akışını engelleyecek bütün malzemeleri temizlemeye devam ettiği belirtildi. Müdahalelerde önceliğin vatandaşların can ve mal güvenliği olduğu, ardından yerleşim yerleri, tarım arazileri ve altyapının korunması için kurumlarla eşgüdüm sağlandığı ifade edildi.

Yeni teslim edilen iş makinelerinin hem taşkın çalışmalarındaki kapasiteyi artıracağı hem de sahadaki ekiplerin müdahale hızını yükselteceği vurgulandı. Bakanlık, bölgesel farklılıkları göz önünde bulundurarak her havzanın koşullarına göre hazırlık ve izleme faaliyetlerini sürdüreceklerini açıkladı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI'NIN KATILDIĞI TÖRENDE, DSİ'NİN HİZMET KAPASİTESİNİ ARTIRACAK YENİ İŞ MAKİNELERİ TANITILDI.