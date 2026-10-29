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Kilis'te 103. yıl coşkusu polis evi'nde

Kilis Polis Evi'ndeki 29 Ekim resepsiyonuna protokol katıldı; İl Müftüsü Zahit Demirel dua etti, Vali Ömer Kalaylı konuştu, Erdoğan'ın mesajı izlendi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 22:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kilis'te 103. yıl coşkusu polis evi'nde

Resmi katılım ve tören başlangıcı:

Kilis'te Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, Kilis Polis Evi'nde gerçekleştirildi. Törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı başta olmak üzere vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kaymakam adayları, kurum müdürleri ve oda başkanları yoğun katılım gösterdi.

Dua ve anma:

Resepsiyon, Kilis İl Müftüsü Zahit Demirel'in duasıyla başladı. Demirel duasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile hayatını kaybeden gazileri rahmetle andı ve Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma çağrısında bulundu.

Vali kalaylı'nın vurguları ve programın tamamlanması:

Vali Ömer Kalaylı, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek milletin hürriyet ve istiklalinden asla taviz vermediğini vurguladı. Konuşmasında, binlerce yıllık şanlı tarihten aldığı güçle zor şartlarda bile bağımsızlığından vazgeçmeyen milletin önemine dikkat çekti.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı izlendi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ve müzik sunumuyla sona erdi.

KİLİS&#039;TE CUMHURİYET&#039;İN 103&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA POLİS EVİ&#039;NDE DÜZENLENEN RESEPSİYONA KENT...

KİLİS'TE CUMHURİYET'İN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA POLİS EVİ'NDE DÜZENLENEN RESEPSİYONA KENT PROTOKOLÜ YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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