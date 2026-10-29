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Eskişehirspor kupada son nefeste güldü

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Eskişehirspor, Kerem Baykuş'un 90+7. dakikadaki golüyle Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 22:45

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eskişehirspor kupada son nefeste güldü

eskişehirspor - Iğdır FK maç özeti:

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Eskişehirspor, sahasında Iğdır FK'yı 1-0 yendi. Karşılaşmanın tek ve belirleyici golü, uzatma dakikalarında Kerem Baykuş'tan geldi (90+7).

maçın öne çıkan anları:

Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda oynanan mücadelede her iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi. Değişiklikler maçın akışında etkili olurken, Kerem Baykuş'un son anda gelen golü maçın kaderini belirledi. Hakem triosu Raşit Yorgancılar, Mehmet Şengül ve Mehmet Ali Vardar maçı yönetti.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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