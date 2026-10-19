Büyükçekmece'de pedallar zafer için döndü

Büyükçekmece'de 7. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı tamamlandı

7. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de düzenlenen kapsamlı etapların ardından sona erdi. Büyükçekmece Belediyesi, Ali Hüryılmaz Bisiklet Spor Kulübü ve Büyükçekmece Bisiklet Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, hem yerel hem uluslararası sporcuları bir araya getirdi.

Yarış 8 farklı kategoride yapıldı ve final etabında performanslar izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Parkur boyunca gözlenen rekabet ve stratejik hamleler, yarışın seviyesini yükseltti.

yarışta öne çıkan isimler:

Elit Erkekler: 1. Murat Güç, 2. Emirhan Çiçek, 3. Abdurrahman Gayretli

Genç Erkekler: 1. Deniz Yenici, 2. Ekrem Umut Özkan, 3. Mustafa Samet Öncü

Master Erkekler 35-39: 1. Yusuf Perk, 2. Alim Bozkayalar

Master Erkekler 40-49: 1. Murat Uslu, 2. Yusuf Kara, 3. Olcay Babatürk

Master Kadınlar 35-39: 1. Melek Sadi Serttaş

Master Kadınlar 40-49: 1. Betül Kafadar

Master Erkekler 50-59: 1. Bora Tirki, 2. Osman Şirin, 3. Dinçer Karadayı

Master Erkekler 60+: 1. Ahmet Hidayet Akyürek, 2. Erkan Evrendilek

ödül töreni ve organizasyon değerlendirmesi:

Finalde düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve ödüller takdim edildi. Organizasyon komitesi, yarışın güvenliği ve akışına yönelik olumlu geri bildirimler aldığını duyurdu. Katılımcılar ve izleyiciler etkinliğin sportif düzeyi ve coşkusunu vurguladı.

Etkinlik, yerel bisiklet kültürünü destekleyen bir platform olarak öne çıktı ve önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla tekrarlanması hedefleniyor.

BÜYÜKÇEKMECE’DE DÜZENLENEN 7. ULUSLARARASI ALİ HÜRYILMAZ BİSİKLET YARIŞI, BİSİKLET TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİRDİ. YARIŞMANIN FİNALİNDE DÜZENLENEN ÖDÜL TÖRENİNDE, KATEGORİLERİNDE DERECEYE GİREN SPORCULARA KUPA VE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ.