Penseyle kilit kırıp evlere giren şüpheli: 'kendi evim zannettim' dedi

olayın gelişimi

Olay, 14 Ekim Çarşamba günü gece saat 03.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre İlyas A. (43), kapüşonla yüzünü gizleyip sokak aralarında dolaşarak içki tüketti. Bir süre sonra Y.K.'ye ait müstakil evi gözüne kestiren şüpheli, avluya girip pencerelerden içeriyi kontrol etti. Ev sahibinin sokağa çıkıp kısa süreliğine uzaklaşmasını fırsat bilen şüpheli, tekrar avluya girerek yanında getirdiği penseyle kapının kilit göbeğini kırdı ve içeri girdi.

Yatak odasından iki cep telefonu ile 2 bin 300 lira çalan şüpheli, evdeki kişilerin uyanması üzerine koşarak kaçtı. O anlara ilişkin görüntülerde şüphelinin avluda dolaşması, ev sahibinin minibüsüyle ayrılması, şüphelinin yeniden gelerek kilidi kırıp içeri girmesi ve kaçışı anbean kayda geçti.

güvenlik görüntüleri ve önceki tespitler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki ve çevredeki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceledi. Yapılan analizde, aynı yöntemi kullanan zanlının 22 Eylül ve 7 Ekim tarihlerinde iki farklı evden toplam 24 bin TL, 100 euro, 20 sterlin, bir cep telefonu ve çeşitli ziynet eşyaları çaldığı belirlendi.

yakalanma, ifade ve yargılama süreci:

Polis ekipleri, görüntü ve diğer tespitler doğrultusunda şüphelinin saklandığı evi belirleyip operasyonla İlyas A.'yı yakaladı. Emniyetteki sorgusunda şüphelinin, sokakta yürürken içki içtiğini söyleyerek "Sokakta yürürken içki içiyordum. Kendi evim zannedip girdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum" diye ifade verdiği öne sürüldü.

Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, işlediği hırsızlık suçlarından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Ayrıca hakkında daha önce verilmiş ve kayıtlara geçen 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Olayda kullanılan yöntem, güvenlik kameralarına yansıyan zamanlaması ve polis ekiplerinin KGYS ile hızlı tespit çalışması, şüphelinin kısa sürede yakalanmasında belirleyici oldu. Soruşturma ve yargılama süreci sürüyor.

Penseyle kapı kilidini kırıp eve girdi, ‘Kendi evim zannettim' dedi: Hırsızlık girişimi kamerada