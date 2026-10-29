Maltepe'de 29 ekim coşkusu: meşalelerle yürüyüş ve meydan konseri

Maltepe'de 29 Ekim coşkusu:

Maltepe'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yılı, ilçede düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Etkinlikler 28 Ekim'de düzenlenen Mübadil Davulu programıyla başladı, 29 Ekim akşamında ise binlerce kişinin katıldığı fener alayıyla sürdü.

fener alayı ve yürüyüş:

Elinde meşaleler, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, ellerindeki "Yaşasın Cumhuriyet" pankartı eşliğinde yürüdü. Yürüyüş boyunca çalınan marşlar ve bando gösterisi korteji coşkulu anlara sahne yaptı. Etkinlikler, yürüyüşün sonlanıp kortejin Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmasıyla devam etti.

konser ve program katılımcıları:

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen başta olmak üzere başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri alanda yer aldı. Akşam programında sahne alan Adamlar grubu, Maltepe Meydanı'nda kurulan konser alanında vatandaşlara müzikle kutlama imkânı sundu ve etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Esin Köymen, program öncesi yaptığı konuşmada Cumhuriyetin ülkenin bağımsızlığı, özgürlüğü ve eşit yurttaşlık ilkelerinin temeli olduğunu vurguladı. Köymen, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin fedakar halkına atıfta bulunarak, tarihsel dayanışma ve kararlılığın önemine işaret etti.

Maltepe'deki kutlamalar, yerel yönetimin organize ettiği kültürel etkinliklerle birlikte halkın geniş katılımını gösterdi. Gece boyunca sürdürülen yürüyüş ve konser, ilçede 29 Ekim coşkusunun birlik ve kutlama ruhuyla yaşandığını ortaya koydu.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ESİN KÖYMEN’İN DE KATILDIĞI YÜRÜYÜŞTE BAŞKAN YARDIMCILARI, BİRİM MÜDÜRLERİ, MECLİS ÜYELERİ, SİYASİ PARTİLERİN TEMSİLCİLERİ, MUHTARLAR, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE VATANDAŞLAR DA HAZIR BULUNDU.