Büyükkılıç Develi'de sahadan dinledi: muhtar talepleri ve kütüphane incelemesi

Develi programı sahada devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde düzenlenen program kapsamında mahalle muhtarlarıyla istişare ederek ilçedeki ihtiyaçların doğrudan sahadan alınmasına öncelik verdi. Ziyaretler; muhtar buluşması, Develi Halk Kütüphanesi'ndeki proje incelemesi ve AK Parti Develi İlçe Başkanlığı ziyareti olmak üzere üç ana ayağı içerdi.

Muhtarlarla istişare toplantısı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Develi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Erkan Küp, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı İsmail Arslan, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve AK Parti Develi İlçe Başkanı Ali Ekmen katıldı. Toplantıda muhtarların mahalle bazlı talepleri dinlendi ve devam eden hizmetlerin önceliklendirilmesi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, hizmet planlamasında muhtarlarla doğrudan iletişimin önemine vurgu yaparak, 'Bugün biz az konuşacağız, çok dinleyeceğiz. Tabii ki söylenecek, anlatacak çok icraat var ama zaten bunları birebir yaşıyorsunuz. Allah’a şükürler olsun bizler yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz' ifadelerini kullandı. Ayrıca birlik ve beraberlik mesajı vererek, merkezi yönetim ve yerel aktörlerle koordinasyonun sürdüğünü belirtti.

Develi Halk Kütüphanesi'nde çalışmalar:

Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç, Develi Halk Kütüphanesi inşaatını yerinde inceledi. Proje, Kayseri Valiliği ve hayırseverlerin katkılarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor. Yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi alan Büyükkılıç, yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini ve kütüphanenin faaliyete geçmesiyle Develi'nin modern bir eğitim ve kültür mekânına kavuşacağını söyledi.

Kütüphanenin özellikle çocuk ve gençlerin eğitim, kültür ve sosyal gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor; tamamlandığında ilçeye önemli bir kültür yatırımı daha kazandırılmış olacak.

AK Parti teşkilatı ziyareti ve kapanış:

Programın son bölümünde Başkan Büyükkılıç, AK Parti Develi İlçe Başkanlığını ziyaret ederek ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Ziyarette Develi'ye yönelik yürütülen çalışmalar ve planlanan hizmetler ele alındı. Büyükkılıç, teşkilat mensuplarıyla yapılan istişarelerde birlik ve dayanışma vurgusu yaptı ve hizmetlerin koordineli şekilde sürdürülmesi taahhüdünde bulundu.

Program; saha istişareleri, devam eden yatırımların yerinde incelenmesi ve parti teşkilatıyla buluşmanın ardından tamamlandı. Başkan Büyükkılıç, toplantıya katılan muhtarlar, bürokratlar ve teşkilat temsilcilerine teşekkür ederek, ilçeye yönelik hizmetlerin aksatılmadan devam edeceğini bildirdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, DEVELİ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROGRAM KAPSAMINDA DEVELİ MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ