Maçı değil huzuru savundu: vali yardımcısı tribünde baba-oğula destek oldu

vali yardımcısı saha içinde gördüğü haksızlığa kayıtsız kalmadı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor karşılaşmasında ev sahibi ekip sahadan 5-1 galip ayrıldı. Maç öncesi statta yapılan kontroller sırasında Diyarbakır Vali Yardımcısı Yusuf Melikşah Aydın, koltuk anlaşmazlığı nedeniyle bir baba ve oğlunun diğer seyircilerce kötü muameleye uğradığını tespit etti.

Aydın, duruma doğrudan müdahale ederek aileyi stat içinde daha uygun ve güvenli bir noktada ağırlattı. Müdahale, kısa sürede sorunun büyümesini engelledi ve baba-oğulun maçı huzur içinde izlemesine olanak sağladı.

müdahalenin gerekçesi ve mesajı:

Vali Yardımcısı Aydın, karşılaşma sonrası sosyal medya paylaşımında; tribünde yaşanan bu tablonun ne insanlığa ne de şehrin ruhuna yakışmadığını vurguladı. Aydın, özellikle çocukların tribünde kendilerini güvende hissetmesinin önemine dikkat çekerek, "Çocukların gülemediği, güvende hissetmediği bir tribünde alınan hiçbir galibiyetin anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

çağrı: huzur ve centilmenlik önceliğimiz olmalı:

Aydın, münferit olayların tüm tribünleri genelleştirmeyeceğini belirtirken, ailelere ve çocuklara karşı herkesin daha hassas ve kapsayıcı olması gerektiğini söyledi. Ayrıca şehir halkını, skoru kutlarken huzuru ve centilmenliği ön planda tutmaya davet ederek, 'temiz tribünler' için hemşehrilerini el ele vermeye çağırdı.

Olay, maçın sportif sonucunun ötesinde tribün davranışları ve kamu yetkililerinin olaylara müdahalesi bağlamında da dikkat çekti. Vali Yardımcısı Aydın’ın anlık müdahalesi sayesinde mağdur aile kısa sürede korunmuş ve maçın geri kalanını huzurlu bir ortamda izleyebilmiştir.

TRİBÜNDE AĞIRLANAN BABA VE OĞLU