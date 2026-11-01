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Yemen'de çatışmalar 300 binden fazla kişiyi yerinden etti

IOM'a göre Yemen’in batısındaki çatışmalar son iki ayda 300 binden fazla kişiyi yerinden etti; aileler acil barınma, gıda ve su yardımı bekliyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 19:48

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yemen'de çatışmalar 300 binden fazla kişiyi yerinden etti

Yemen’de 300 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yayımladığı raporda, Yemen'in batı kesimlerindeki Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısının 300 binden fazla olduğunu bildirdi. Raporda, yerinden edilme vakalarının büyük bölümünün son iki ay içinde gerçekleştiği ve bölgede insani krizin giderek ağırlaştığı vurgulandı.

yerinden edilenlerin ihtiyaçları:

IOM, yerinden edilen ailelerin barınma ve temel ihtiyaçları karşılamakta ciddi güçlük çektiğini; barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimin öncelikli ihtiyaçlar olduğunu belirtti. IOM Yemen Misyonu Şefi Abdusattor Esoev, "Aileler çoğu zaman üzerlerindeki kıyafetlerden başka hiçbir şeyleri olmadan kaçmak zorunda kalıyor. Acilen barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyorlar. Daha fazla finansman sağlanmaması halinde binlerce aile, acil ihtiyaç duydukları yardımlardan mahrum kalabilir" ifadelerini kullandı.

erişim kısıtları ve fiyatlardaki artış:

Raporda ayrıca insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını zorlaştıran erişim kısıtlamalarının krizi derinleştirdiği vurgulandı. Çatışmaların temel tüketim ürünlerinin fiyatlarında ciddi artışa yol açtığı, özellikle Taiz kentinde çevre bölgelerle ulaşımın kesintiye uğraması nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarının 3 ila 5 kat arttığı ve bunun çok sayıda ailenin gıdaya erişimini daha da kısıtladığı kaydedildi.

IOM, bölgedeki ihtiyaçların büyüdüğüne dikkat çekerek yerinden edilen ailelerin temel hizmetlere erişimini sağlamak için acil finansman desteğinin şart olduğunu bildirdi.

CENEVRE (İHA) - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ (IOM), YEMEN’DE SON ZAMANLARDA YAŞANAN...

CENEVRE (İHA) - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ (IOM), YEMEN’DE SON ZAMANLARDA YAŞANAN ÇATIŞMALARDA EVLERİNİ TERK EDENLERİN SAYISININ 300 BİNİ AŞTIĞINI AÇIKLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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