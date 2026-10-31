Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Büyükkılıç milletvekilleriyle Kartal Katlı Kavşağı projesini yerinde inceledi

Büyükkılıç, AK Parti milletvekilleri ve belediye yöneticileriyle Kartal Katlı Kavşağı projesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 17:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Büyükkılıç milletvekilleriyle Kartal Katlı Kavşağı projesini yerinde inceledi

Kartal Katlı Kavşağı çalışmalarına yerinde inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi ulaşım konforunu artırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım ağını daha güvenli, hızlı ve kesintisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Kartal Katlı Kavşağı projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Proje sahasında incelemelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uygulamanın son durumu ve zaman çizelgesine ilişkin bilgi aldı.

Projedeki ilerleme ve teknik çalışmalar:

Kartal Katlı Kavşağı kapsamında tünel, alt geçit, bağlantı yolları ve diğer teknik imalatlar eş zamanlı şekilde sürdürülüyor. Yürütülen imalatlarla kavşağın mevcut trafik yükünü hafifletmesi ve kesintisiz ulaşım sağlaması hedefleniyor. Projenin fiziki gerçekleşmesi şu an itibarıyla %70 seviyelerine ulaşmış durumda.

Denetim heyeti ve bilgilendirme:

Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri sırasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, S. Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve genel sekreter yardımcıları eşlik etti. Heyet, yüklenici firma Yafa Mühendislik Müşavirlik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilisi Kayserşah Erdem’den devam eden çalışmalar, gerçekleştirilen imalatlar ve projenin ayrıntıları hakkında detaylı bilgi aldı.

Yetkililer, mevcut ilerleme ve iş programına göre projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak kavşağın trafiğe açılmasının hedeflendiğini bildirdi. İnceleme sırasında yapılan tespitler ve saha değerlendirmesi, uygulama takvimi ile koordinasyonun sürdürüldüğünü gösterdi.

Kayseri'nin önemli ulaşım arterlerinden birinde sürmekte olan bu yatırımın tamamlanmasıyla şehir içi trafik akışında rahatlama, seyahat sürelerinde azalma ve yol güvenliğinde iyileşme bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KENT İÇİ ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK, TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KENT İÇİ ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK, TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK VE ULAŞIM AĞINI DAHA GÜVENLİ, HIZLI VE KESİNTİSİZ HALE GETİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ KARTAL KATLI KAVŞAĞI PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şehidin ertelenen düğünü ve son vedası: Yusuf Sait Ünlü Aydın'da toprağa verildi
images

Eleşkirt'e yeni yaşam alanı: Güneykaya Mesire Alanı açıldı
images

Uzaktan eş zamanlı müdahale: Balıkesir'de a grubu ilk telecerrahi
images

Karaçepiş göleti, sportif olta balıkçılığında yeni bir merkez olma yolunda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Siber deliller çeteyle bağlantılı yeni gözaltılara işaret etti: Nevzat Aydın soruşturması genişliyor

Dünya şampiyonasında 75 kiloda Kaan Kahriman gümüşe uzandı

Bafra'da sokak tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: iki kişi yaralandı

Avcılar'da akşamüstü sokak kavgası aile yakınlarının müdahalesiyle büyüdü

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında