Büyükkılıç milletvekilleriyle Kartal Katlı Kavşağı projesini yerinde inceledi

Kartal Katlı Kavşağı çalışmalarına yerinde inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi ulaşım konforunu artırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım ağını daha güvenli, hızlı ve kesintisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Kartal Katlı Kavşağı projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Proje sahasında incelemelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uygulamanın son durumu ve zaman çizelgesine ilişkin bilgi aldı.

Projedeki ilerleme ve teknik çalışmalar:

Kartal Katlı Kavşağı kapsamında tünel, alt geçit, bağlantı yolları ve diğer teknik imalatlar eş zamanlı şekilde sürdürülüyor. Yürütülen imalatlarla kavşağın mevcut trafik yükünü hafifletmesi ve kesintisiz ulaşım sağlaması hedefleniyor. Projenin fiziki gerçekleşmesi şu an itibarıyla %70 seviyelerine ulaşmış durumda.

Denetim heyeti ve bilgilendirme:

Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri sırasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, S. Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve genel sekreter yardımcıları eşlik etti. Heyet, yüklenici firma Yafa Mühendislik Müşavirlik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilisi Kayserşah Erdem’den devam eden çalışmalar, gerçekleştirilen imalatlar ve projenin ayrıntıları hakkında detaylı bilgi aldı.

Yetkililer, mevcut ilerleme ve iş programına göre projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak kavşağın trafiğe açılmasının hedeflendiğini bildirdi. İnceleme sırasında yapılan tespitler ve saha değerlendirmesi, uygulama takvimi ile koordinasyonun sürdürüldüğünü gösterdi.

Kayseri'nin önemli ulaşım arterlerinden birinde sürmekte olan bu yatırımın tamamlanmasıyla şehir içi trafik akışında rahatlama, seyahat sürelerinde azalma ve yol güvenliğinde iyileşme bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KENT İÇİ ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK, TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK VE ULAŞIM AĞINI DAHA GÜVENLİ, HIZLI VE KESİNTİSİZ HALE GETİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ KARTAL KATLI KAVŞAĞI PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR.