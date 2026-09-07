Büyükkılıç'tan birlik vurgusu: Cumhur İttifakı kayseri için uyumla çalışıyor

Ziyaret detayları:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Halit Yağmur ve MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

Görüşme konuları:

Toplantıda kent genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yatırımlar, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Heyet ve belediye yetkilileri, şehrin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak hizmetlerin etkin şekilde sürdürülmesi ve kaynakların verimli kullanılması üzerinde durdu.

Görüşmelerde ayrıca altyapı, ulaşım ve sosyal projelerin koordinasyonu ile ortak çalışma mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları öne çıktı. Taraflar, proje takibi ve uygulama aşamasında eşgüdümün artırılmasının, hizmet hızını ve kaliteyi olumlu etkileyeceği üzerinde uzlaştı.

Ortak mesaj ve dayanışma:

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek heyete teşekkür etti ve Cumhur İttifakı paydaşlarıyla dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Büyükkılıç, "Kıymetli ziyaretleri için heyetimize teşekkür ediyor, Cumhur İttifakı olarak şehrimiz için her daim uyum içerisinde çalışacağımızı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

Ziyaret, tarafların değerlendirmeleri ve istişarelerinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Toplantı notları, öncelikli projelerin takibi ve ortak hareket edilecek alanların belirlenmesi için ilgili birimlere iletildi.

Bu görüşme, kent yönetiminde parti farkı gözetmeden koordinasyonun sağlanmasına ve Kayseri'nin gelişimine yönelik ortak yaklaşımın sürdürülmesine işaret ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR İLE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY VE BERABERİNDEKİ HEYETİ MAKAMINDA AĞIRLADI.