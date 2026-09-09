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büyükşehirden 9 milyon TL’lik kapalı sulama yatırımıyla tarıma can suyu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Özvatan, Pınarbaşı ve Kocasinan'da tamamlanan kapalı sulama projeleriyle yaklaşık 9 milyon TL yatırım yapıp 2.430 dekarlık arazide modern sulama sağladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Aslı Han

büyükşehirden 9 milyon TL’lik kapalı sulama yatırımıyla tarıma can suyu

kayseri'de üç mahallede kapalı sistemle su verimliliği sağlandı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde kırsal mahallelerin tarımsal altyapısını güçlendirmek amacıyla Özvatan Taşlık, Pınarbaşı Yukarıbeyçayır ve Kocasinan Yuvalı mahallelerinde kapalı sistem sulama projelerini tamamlayarak üreticilerin kullanımına sundu. Projelerin toplam yatırım maliyeti şehir paylaşımlarında yaklaşık 9 milyon TL olarak belirtilse de hesaplanan tutar 8 milyon 841 bin 610 TL olarak kayda geçti. Uygulama ile toplam yaklaşık 2.430 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuştu.

Taşlık Mahallesi: geleneksel sulamadan modern sisteme dönüşüm:

Özvatan Taşlık Mahallesi'nde yürütülen rehabilitasyon çalışması, sözleşme bedeli 3 milyon 345 bin TL olan sulama tesisinin tamamlanmasıyla sonuçlandı. Projede 80 litre/saniye debiye sahip su kaynağı kullanılarak 1.100 dekar tarım arazisi, açık salma yönteminden modern kapalı basınçlı sulama sistemine alındı. Çalışma kapsamında 6.265 metre çeşitli çaplarda HDPE boru döşendi ve çiftçilerin kontrollü su alımı için hattın üzerine 60 adet su alım hidrantı yerleştirildi. Ayrıca sahadaki 3 çiftçi yapımı sulama havuzunun bakım-onarımı yapılarak havuzların verimli ve uzun ömürlü çalışması sağlandı.

Pınarbaşı Yukarıbeyçayır: cazibeli sistemle enerji tasarrufu:

"Kayseri-Pınarbaşı-Yukarıbeyçayır Mahallesi YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi" kapsamında yapılan yatırımın sözleşme bedeli 2 milyon 996 bin 610 TL oldu. Proje, 35 litre/saniye debili su kaynağı ve mevcut kot farkından yararlanarak enerji maliyeti oluşturmadan sulama imkânı sunuyor. Toplam 3.024 metre boru hattı döşenip 20 adet hidrant inşa edilerek mahalledeki yaklaşık 40 hanenin faydalandığı alanın sulama kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Açık kanal sistemiyle sulanan sahalar modernize edilerek mevcut debiyle sulanabilen alan yaklaşık iki kat büyütülüp 600 dekar arazinin modern sulamaya geçmesi sağlandı.

Yuvalı Mahallesi: açık kanaldan kapalı borulu sisteme geçiş:

Kocasinan Yuvalı Mahallesi Kapalı Sistem Sulama Projesi yaklaşık 2,5 milyon TL yatırımla tamamlandı. Proje sonucunda mevcut 300 dekarlık sulama sahası 730 dekara çıkarılarak tarımsal üretim kapasitesinde yaklaşık 2,5 kat artış elde edilmiş oldu. Eski açık beton kanalların ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle altyapı tamamen rehabilite edilip kapalı borulu sisteme dönüştürüldü; toplam 3.500 metre boru hattı döşenip 24 hidrant noktası kuruldu. Su kaynağının 42 lt/sn debi kapasitesi ile alan modern damla ve yağmurlama sistemlerine uygun hale getirildi.

su tasarrufu, verimlilik ve kırsal kalkınma hedefleri:

Uygulanan kapalı sulama sistemleriyle su iletim kayıpları minimize edilirken sulama randımanı ve enerji verimliliği artırıldı. Bu dönüşüm, sadece hububat değil meyvecilik, yem bitkileri, sebzecilik ve sanayi bitkileri gibi yüksek katma değerli ürünlerin üretimini teşvik ederek ürün deseninin çeşitlenmesine katkı sağlayacak. Böylece tarımsal verimlilik ve üreticilerin gelir düzeyi yükselerek kırsal kalkınmanın güçlenmesi hedefleniyor.

İklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedildiği dönemde bu tür modern basınçlı sulama yatırımları, su kaynaklarının koruması, enerji tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik açısından örnek niteliği taşıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kanalıyla kırsal mahallelerde tarımsal altyapıyı güçlendirmeye, sürdürülebilir tarımı desteklemeye ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini duyurdu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKAN DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN TARIM ÜRETİME DESTEK VİZYONU...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKAN DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN TARIM ÜRETİME DESTEK VİZYONU DOĞRULTUSUNDA ÖZVATAN İLÇESİ TAŞLIK MAHALLESİ, PINARBAŞI İLÇESİ YUKARIBEYÇAYIR MAHALLESİ VE KOCASİNAN İLÇESİ YUVALI MAHALLESİ’NDE KAPALI SİSTEM SULAMA TESİSİ PROJELERİNİ TAMAMLAYARAK HİZMETE ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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