Dolar 48,4725 +0,04%
Euro 56,3958 +0,12%
Bist 14.534,56 +0,90%
Altın Gram 6.913,33 -0,07%
EUR/USD 1,1629 +0,00%
Brent Petrol 100,50 +2,63%
--°

Büyükşehir veterinerleri kırsalda hayvanlara kapı kapı destek veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül'de Karaöz'de başlayan yangının ardından Aksu ve Döşemealtı kırsalında hayvanlara veteriner ve sağlık desteği sağlıyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Büyükşehir veterinerleri kırsalda hayvanlara kapı kapı destek veriyor

saha müdahalesi ve ekiplerin rolü:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül tarihinde Karaöz Mahallesi'nde başlayan ve Aksu ile Döşemealtı'na yayılan orman yangınında ilk andan itibaren tüm kaynaklarını sahaya sevk etti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangınla mücadeleyi yürütürken, operasyonlara ASAT, Sosyal Hizmetler, Tarımsal Hizmetler ve özellikle Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri destek verdi. Belediyenin ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki acil ihtiyaçlara odaklanarak hem insanlara hem de hayvanlara yönelik koordineli çalışmalar gerçekleştiriyor.

veteriner müdahaleleri ve ev ziyaretleri:

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde yangından etkilenen hayvan sahiplerini kapı kapı ziyaret ederek öncelikli muayeneleri yerinde yapıyor. Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ile kedi ve köpek gibi türlerde görülen yaralanma, dumana bağlı solunum güçlüğü veya stres belirtilerine yönelik anında müdahale uygulanıyor. Ekipler, muayene sonrası gerekli gördükleri tedavi ve müdahaleleri sahada gerçekleştiriyor ve izlem planı oluşturarak hayvanların sağlık durumunu takip ediyor.

Veteriner hekimler ayrıca sahiplerin taleplerini değerlendirip gerektiğinde ek tedavi ya da yönlendirme sağlıyor. Belediyenin çalışması, yangından etkilenen kırsal kesimde hem barındırma hem de sağlık bakımında süreklilik sağlayacak şekilde organize ediliyor; böylece vatandaşlar ve hayvanları sahada yalnız bırakılmıyor.

YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA BAŞTA İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI OLMAK ÜZERE ASAT, SOSYAL...

YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA BAŞTA İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI OLMAK ÜZERE ASAT, SOSYAL HİZMETLER, TARIMSAL HİZMETLER VE VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİYLE DESTEK VEREN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YANGINDAN ETKİLENEN VATANDAŞLARIN VE HAYVANLARIN YANINDA OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kepez'in sahada tam kadro müdahalesi: 20 araç ve 100 personelle yangınla mücadel...
images

Alikahya’da tramvay projesiyle uyumlu 2,7 kilometrelik yollar baştan sona yenile...
images

Çerkezköy’de ulaşım yükü hafifletiliyor: kavşak ve cadde düzenlemeleri
images

Yüksek rakımın altın damlaları: Niğde geven balında bereket ve tanıtım çabası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kurtuluş Caddesi'nde esnafla yüz yüze çözüm arayışı

Osmangazi teşkilatı ikinci yarıda 16 bin yeni üye hedefine odaklandı

Fırtınaya rağmen palamut tezgâhlarda uygun fiyata tüketiciyle buluşuyor

Uraloğlu'nun Darende çıkarması: belediyede yatırımlar ele alındı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali