Büyükşehir veterinerleri kırsalda hayvanlara kapı kapı destek veriyor

saha müdahalesi ve ekiplerin rolü:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül tarihinde Karaöz Mahallesi'nde başlayan ve Aksu ile Döşemealtı'na yayılan orman yangınında ilk andan itibaren tüm kaynaklarını sahaya sevk etti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangınla mücadeleyi yürütürken, operasyonlara ASAT, Sosyal Hizmetler, Tarımsal Hizmetler ve özellikle Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri destek verdi. Belediyenin ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki acil ihtiyaçlara odaklanarak hem insanlara hem de hayvanlara yönelik koordineli çalışmalar gerçekleştiriyor.

veteriner müdahaleleri ve ev ziyaretleri:

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde yangından etkilenen hayvan sahiplerini kapı kapı ziyaret ederek öncelikli muayeneleri yerinde yapıyor. Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ile kedi ve köpek gibi türlerde görülen yaralanma, dumana bağlı solunum güçlüğü veya stres belirtilerine yönelik anında müdahale uygulanıyor. Ekipler, muayene sonrası gerekli gördükleri tedavi ve müdahaleleri sahada gerçekleştiriyor ve izlem planı oluşturarak hayvanların sağlık durumunu takip ediyor.

Veteriner hekimler ayrıca sahiplerin taleplerini değerlendirip gerektiğinde ek tedavi ya da yönlendirme sağlıyor. Belediyenin çalışması, yangından etkilenen kırsal kesimde hem barındırma hem de sağlık bakımında süreklilik sağlayacak şekilde organize ediliyor; böylece vatandaşlar ve hayvanları sahada yalnız bırakılmıyor.

YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA BAŞTA İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI OLMAK ÜZERE ASAT, SOSYAL HİZMETLER, TARIMSAL HİZMETLER VE VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİYLE DESTEK VEREN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YANGINDAN ETKİLENEN VATANDAŞLARIN VE HAYVANLARIN YANINDA OLDU.