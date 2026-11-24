olayın özeti:

Aksaray'da 12 yıldır yamaç paraşütü pilotu olarak uçuş yapan 34 yaşındaki Mustafa Oman Kütgül, ilişkisinin bitmesinin ardından üç paraşütünü ateşe vererek yok etti. Profesyonel olarak Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde uçuşlar gerçekleştiren Kütgül, yaklaşık 2,5 yıl önce tanıştığı nişanlısının kendisini, hobisine fazla zaman ayırdığı gerekçesiyle terk etmesiyle sarsıldı.

ayrılık ve nedenleri:

Kütgül ile nişanlısı evlenme planları yaparken, aralarındaki anlaşmazlıklar yamaç paraşütüne ayrılan zaman ve ilgi ekseni etrafında yoğunlaştı. Kütgül, kız arkadaşının kendisine şu sözlerle veda ettiğini aktardı: 'Yamaç paraşütüne ayırdığın vakti bana ayırmadın, paraşüte verdiğin değeri bana vermedin, o yüzden seni terk ediyorum.' Çiftin düğün ve nişan planları olmasına rağmen ayrılık kararı alındı ve ilişki sonlandı.

paraşütlerin yakılması ve beklenti:

Ayrılığın ardından Kütgül, gökyüzüne olan bağlılığını bıraksa da eski ilişkinin bitmesini kabul edemeyerek sahip olduğu üç paraşütü, her zaman uçuş yaptığı Hasan Dağı çevresindeki arazide ateşe verdi. Kütgül'ün ifadelerine göre yakılan ekipmanların toplam değeri yaklaşık 400 bin lirayi buluyor. Üç paraşüt kısa sürede küle döndü.

Kütgül, yaşananları anlatırken sadece malvarlığını değil geçmiş hatalarını da 'yaktığını' söyledi ve giden sevgilisinin geri dönmesini beklediğini belirtti. Olayı anlatırken şu değerlendirmede bulundu: 'Burada sadece paraşütümü değil, geçmişteki hatalarımı da yaktım. Düğün planlarımız vardı, nişanlanacaktık ama nasip değilmiş, olmadı. Gökyüzüne olan sevdamız mani oldu.'

Genç pilot, son olarak okuyuculara hobilerin ve tutkuların ilişkiler üzerinde yaratabileceği etkiler konusunda uyarıda bulundu: 'Hobilerinizi hiçbir zaman sevdiklerinizin önüne geçirmeyin.'

Olay, hem yerel çevrede hem de paraşüt sporuyla ilgilenenler arasında konuşulurken, Kütgül'ün paraşütleri yakma kararı ve ardından gelen bekleyiş bölgedeki gündem maddeleri arasında yer aldı.

GENÇ PARAŞÜT PİLOTU, "PARAŞÜTE VERDİĞİN DEĞERİ BANA VERMEDİN" DEYİP GİDEN KIZ ARKADAŞININ GERİ DÖNMESİNİ BEKLİYOR.