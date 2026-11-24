Mahkeme görüntü incelemesine karar verdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından 9 Nisan 2026 tarihinde yapılan başkanvekilliği seçiminin iptali talebiyle açılan davada yeni bir adım atıldı. Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından, dosya numarası 2026/1165 Esas kayıtlı davada, seçim gününe ait görüntülerin CD üzerinden incelenmesine karar verildi. Karar, Yeni Parti Bursa teşkilatının hukuk kanadının başvurusu üzerine alındı.

İddialar ve çarpıcı ayrıntılar:

Yeni Parti Bursa İl Başkanlığı Hukuk ve Yasal Süreçlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Av. Levent Dağdeviren mahkeme kararını duyururken seçim günü çevresinde barikat kurulduğu ve biber gazı kullanıldığı iddialarını yineledi. Dağdeviren, aralarında Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişinin gazdan etkilendiğini belirtti ve belediye meclis üyelerinin kolluk kuvvetleri tarafından binaya girişlerinin engellendiği yönünde şikâyetleri öne sürdü. Bazı raporlarda ise polis müdahalesi sırasında meclis üyelerinin belediye binasına alındığı, partililerin ise içeriye sokulmadığı yönünde farklı ifadeler yer aldı; bu çelişkili anlatımlar mahkeme incelemesinin gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor.

Hukuki süreç ve olası sonuçlar:

Mahkeme, seçim gününe ait kayıtların CD'lerinin incelenmesi talebini kabul ederek yargılamanın bu yönünü somut delille değerlendirme kararı aldı. Dağdeviren, yürütmenin durdurulması taleplerinin henüz karara bağlanmadığını, bu karara göre Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetimine ilişkin hukuki tablonun doğrudan etkilenebileceğini vurguladı. Yeni Parti il yöneticileri, mücadelenin makam peşinde olmadığını, Nihat Yeşiltaş liderliğindeki yerel iradenin sandıktaki yansımasının korunması gerektiğini savunuyor.

Seçim tartışmasının temelinde ise meclis süreci ve usul tartışması var. CHP Grubu seçimde aday çıkarmamış ve meclis çoğunluğunu bulunduran Cumhur İttifakı adayı Şahin Biba, gizli oylamada 61 oy alarak başkanvekili seçilmişti. Meclis Başkanıvekili Oktay Yılmaz ise işlemin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi ve b fıkrası uyarınca yürütüldüğünü belirtmişti. Şahin Biba seçim sonrası yaptığı konuşmada, Bursa’nın iradesinin meclisteki temsil dağılımından da okunması gerektiğini ve hukuka saygı çağrısı yaptığını söylemişti.

Yargı süreci devam ediyor; mahkemenin görüntü incelemesi tamamlandıkça dava dosyasında yeni karar ve gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

AVUKAT LEVENT DAĞDEVİREN AÇIKLAMA YAPTI