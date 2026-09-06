Büyüme ve kamu dengesi ön planda: 2027-2029 Orta Vadeli Programı açıklandı

programın ilanı:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı'nı açıkladı. Yapılan açıklamada programın döneme ilişkin öncelikleri ve politika çerçevesinin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.
programın kapsamı:
Orta Vadeli Programı genellikle bütçe politikaları, ekonomik hedefler ve reform alanlarına ilişkin yönlendirmeler içerir. 2027-2029 dönemine ilişkin hazırlanan metin de bu çerçevede ekonomik istikrar, mali disiplin ve büyümeye yönelik öncelikleri öne çıkarıyor.
uygulama ve izleme:
Programın açıklanmasının ardından uygulama adımları ve izleme mekanizmaları önem kazanacak; ilgili kurumlar program çerçevesinde çalışmaları sürdürecek. Kamuoyuna sunulan yol haritası, önümüzdeki dönemde ekonomik politika tartışmalarının merkezinde olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı
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