Büyüme ve kamu dengesi ön planda: 2027-2029 Orta Vadeli Programı açıklandı

programın ilanı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı'nı açıkladı. Yapılan açıklamada programın döneme ilişkin öncelikleri ve politika çerçevesinin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

programın kapsamı:

Orta Vadeli Programı genellikle bütçe politikaları, ekonomik hedefler ve reform alanlarına ilişkin yönlendirmeler içerir. 2027-2029 dönemine ilişkin hazırlanan metin de bu çerçevede ekonomik istikrar, mali disiplin ve büyümeye yönelik öncelikleri öne çıkarıyor.

uygulama ve izleme:

Programın açıklanmasının ardından uygulama adımları ve izleme mekanizmaları önem kazanacak; ilgili kurumlar program çerçevesinde çalışmaları sürdürecek. Kamuoyuna sunulan yol haritası, önümüzdeki dönemde ekonomik politika tartışmalarının merkezinde olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı