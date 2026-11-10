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Kırıkkale'de 10 kasım için Atatürk'ün izleri fotoğraflarla anlatıldı

Kırıkkale Belediyesi, Atatürk'ün 88. yıl dönümünde Ata Sosyal Tesisleri'nde fotoğraf sergisi açtı; Belediye Başkanı Ahmet Önal sergiyi gezdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 20:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırıkkale'de 10 kasım için Atatürk'ün izleri fotoğraflarla anlatıldı

Kırıkkale'de 10 kasım için Atatürk'ün izleri fotoğraflarla anlatıldı

Kırıkkale Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla Ata Sosyal Tesisleri'nde bir fotoğraf sergisi düzenledi.

Sergi ziyareti ve değerlendirme:

Sergiyi ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Önal, sergilenen kareleri tek tek inceleyerek anma kapsamında sergiye gül bıraktı. Fotoğraflar, Atatürk'ün yaşamı ve Cumhuriyet tarihinde bıraktığı izlere dair görsel bir kronoloji sunuyor.

Anma programı ve halk etkinlikleri:

Anma etkinlikleri kapsamında Hüseyin Kahya Parkı'nda öğle namazının ardından vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Düzenlenen sergi ve ikramlar, kentte 10 Kasım geleneğinin yaşatıldığını gösterdi.

KIRIKKALE BELEDİYESİ TARAFINDAN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;ÜN...

KIRIKKALE BELEDİYESİ TARAFINDAN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA FOTOĞRAF SERGİSİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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