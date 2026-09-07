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Buzdolabındaki saklı paketleri Pera ortaya çıkardı: tır sürücüsü gözaltına alındı

Havza'da durdurulan tırda narkotik köpeği Pera'nın tepki vermesiyle buzdolabında 456 gram metamfetamin ve 4 aparat bulundu; sürücü M.D. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:02

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Buzdolabındaki saklı paketleri Pera ortaya çıkardı: tır sürücüsü gözaltına alındı

Operasyon ve bulgular:

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Havza ilçesinde şüpheli bir tırı durdurdu.

M.D. (35) idaresindeki tırda detaylı arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Pera'nın tepki vermesi üzerine buzdolabında 456 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli ve adli süreç:

Uyuşturucu maddelere el konulurken, tır sürücüsü M.D. (35) gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

M.D. (35) İDARESİNDEKİ TIRDA DETAYLI ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

M.D. (35) İDARESİNDEKİ TIRDA DETAYLI ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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