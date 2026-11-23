Olayın gelişimi:

Manisa’nın Soma ilçesi Türkpiyale Mahallesi’nde 22 Kasım günü saat 14.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, mantar toplamak için araziye çıkan K.U. (73) isimli vatandaşın kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Soma İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama sırasında, kayıp vatandaşın yaklaşık 10 dakika sonra, saat 15.00 civarında bir dere yatağında yaralı halde bulunduğu tespit edildi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları için Manisa İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, itfaiye, 112 sağlık ekipleri ile asayiş timleri ortak çalışma yürüttü.

Yaralının tahliyesi ve hastaneye sevk:

Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu noktadan çıkarılan yaralı vatandaş, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK İÇİN ARAZİYE ÇIKAN 73 YAŞINDAKİ VATANDAŞ KAYBOLDU. JANDARMA EKİPLERİNİN ARAMA ÇALIŞMASI SONUCU DERE YATAĞINDA YARALI BULUNAN VATANDAŞ, EKİPLERİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.