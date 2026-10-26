ç çocuklar için akıl ve zeka oyunlarıyla buluştu: Çamköy TOKİ'de eğitim ve oyun bir arada

düzce gençlik merkezi etkinliğiyle çocuklar oyunla öğreniyor:

Düzce Gençlik Merkezi tarafından Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi kapsamında Çamköy TOKİ tesislerinde düzenlenen etkinlikte çocuklar akıl ve zeka oyunları ile bir araya geldi. Etkinlik, katılımcılara hem eğlenceli vakit geçirme hem de zihinsel becerilerini kullanma imkânı sundu.

etkinlikte neler yapıldı:

Çocuklar farklı oyunlar aracılığıyla düşünme, problem çözme, dikkat ve strateji geliştirme becerilerini uyguladı. Oyunların yapısı, küçük gruplar halinde iş birliği gerektirdiği için katılımcıların sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinin güçlenmesine de katkı sağladı. Etkinlik boyunca eğitici ve yönlendirici yaklaşımlar benimsendi, çocukların motivasyonu yüksek tutuldu.

amaç ve kazanımlar:

Etkinliğin temel amacı, çocukların zihinsel gelişimini desteklemek ve oyun yoluyla öğrenmeyi teşvik etmekti. Bu kapsamda hem bireysel düşünme becerileri hem de grup içi rol alma, sorumluluk üstlenme gibi sosyal kazanımlar hedeflendi. Katılımcılar hem eğlendi hem de yeni düşünme teknikleri deneyimledi.

proje ve devam eden çalışmalar:

Düzce Gençlik Merkezi, çocukları ve gençleri eğitici, öğretici ve sosyal faaliyetlerle buluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi çerçevesinde benzer etkinliklerin devam etmesi planlanıyor ve merkez bu tür programlarla bölgedeki gençlerin gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

DÜZCE GENÇLİK MERKEZİ TARAFINDAN KONURALP MEŞALE SPOR OKULLARI PROJESİ KAPSAMINDA ÇAMKÖY TOKİ TESİSLERİ'NDE ÇOCUKLARA YÖNELİK AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.