Şanlıurfa'da led dönüşümü: Dicle Elektrik 102 milyon 500 bin liralık yatırım yaptı

Yatırımın kapsamı ve hedefleri:

Dicle Elektrik, enerji verimliliğini artırmak ve aydınlatma altyapısını yenilemek amacıyla Şanlıurfa genelinde bu yıl 102 milyon 500 bin lira tutarında yatırım gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında kentte toplam 31 bin 396 adet LED armatürün montajı tamamlandı. Şirket, bu hamleyle kentin aydınlatma kalitesini yükseltmeyi, enerji tüketimini düşürmeyi ve bakım ile arıza gereksinimlerini azaltmayı hedefliyor.

Hangi noktalara müdahale edildi:

LED dönüşümü, şehir genelindeki ana arterler ve yoğun ulaşım noktalarına odaklandı. Proje kapsamında Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı, Azerbaycan Köprülü Kavşağı, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprülü Kavşağı ve 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı başta olmak üzere çok sayıda kavşakta yeni nesil aydınlatma sistemleri kuruldu. Ayrıca GAP Havalimanı yolu, Göbeklitepe Çevreyolu ve Fuzuli Caddesi gibi ulaşımın yoğun olduğu güzergâhlarda da LED armatürler devreye alındı.

Beklenen faydalar ve işletme avantajları:

Yeni nesil LED armatürler, geleneksel sistemlere kıyasla daha düşük enerji tüketimi ve daha uzun kullanım ömrü sunuyor. Bu sayede hem aydınlatma maliyetlerinde azalma hem de bakım ile arıza sürelerinde düşüş öngörülüyor. LED'lerin sağladığı daha homojen ve yüksek ışık verimliliği, özellikle gece saatlerinde sürücü ve yayaların görüş şartlarını iyileştirerek trafik güvenliğine katkı sağlıyor. Dicle Elektrik'in bölgedeki şebeke yatırımlarıyla paralel yürüttüğü bu dönüşüm, kentin önemli ulaşım noktalarını modern bir altyapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde altı ilde faaliyet gösteren Dicle Elektrik, şebeke yatırımlarının yanı sıra enerji verimliliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'daki LED dönüşümü, şirketin kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefine yönelik adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

DİCLE ELEKTRİK, ŞANLIURFA'DA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK VE AYDINLATMA ALTYAPISINI MODERNİZE ETMEK AMACIYLA BU YIL 102 MİLYON 500 BİN LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ.