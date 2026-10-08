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Cadde ortasında kadına yönelik saldırı Eskişehir'de görüntülendi

Eskişehir Odunpazarı'nda Kırbaşı Caddesi'nde bir erkek, tartıştığı kadının boğazını iki kez sıktı; kadın yerde sürüklenirken yardım istedi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Cadde ortasında kadına yönelik saldırı Eskişehir'de görüntülendi

Olayın gelişimi:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi üzerinde bir tartışma kısa sürede fiziksel çatışmaya dönüştü. Olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek ile bir kadın arasında başlayan sözlü kavga, erkeğin kadına müdahalesiyle şiddetlenmiş.

Görgü tanıklarının aktardıklarına göre şüpheli, kadının boğazını iki kez sıktı; kadın aldığı darbeler sonrası kendini yere attı. Zanlının kadını yerde sürüklemesi sırasında mağdur bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Görüntüler ve çevre tepkisi:

Yaşanan şiddet anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından amatör kamera ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, kadının yerde çırpındığı ve yardım çağrılarında bulunduğu görülüyor.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların müdahale edip etmediği ve tarafların birbirleriyle ilişkisi hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı. Şüphelinin kimliği henüz öğrenilemedi ve olay görüntüleriyle birlikte kayda geçti.

ESKİŞEHİR’DE ERKEK ŞAHIS, BİR CADDE ÜZERİNDE TARTIŞTIĞI KADINI DARP EDEREK BOĞAZINI SIKTI VE YERDE...

ESKİŞEHİR’DE ERKEK ŞAHIS, BİR CADDE ÜZERİNDE TARTIŞTIĞI KADINI DARP EDEREK BOĞAZINI SIKTI VE YERDE SÜRÜKLEDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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