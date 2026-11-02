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Kur merkezinde dalgalanma: dolar ve euro hafta başında yatay seyretti

Kapalıçarşı verilerine göre dolar haftaya alım 49,9730/satım 49,9750 liradan, euro 55,9340/55,9360 liradan başladı; önceki kapanış dolar 49,94, euro 55,72.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kur merkezinde dalgalanma: dolar ve euro hafta başında yatay seyretti

döviz kurları

İstanbul Kapalıçarşı’da serbest piyasada haftaya sınırlı oynaklıkla başlandı. Açılış verileri, dolar ile euronun önceki kapanışa kıyasla yatay bir seyir izlediğini gösteriyor.

kapalıçarşı verileri:

İstanbul Kapalıçarşı’da 49,9730 liradan alınan dolar, 49,9750 liradan satışa sunuluyor. Euroda ise alış fiyatı 55,9340, satış fiyatı 55,9360 lira olarak kaydedildi.

önceki kapanış ve karşılaştırma:

Son kapanışta dolar 49,94 liradan, euro ise 55,72 liradan satılmıştı; bugünkü açılış verileri, kurların genel olarak sakin bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

DOLAR 49,9750 LİRADAN, EURO İSE 55,9360 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.

DOLAR 49,9750 LİRADAN, EURO İSE 55,9360 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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