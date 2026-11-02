Kur merkezinde dalgalanma: dolar ve euro hafta başında yatay seyretti

döviz kurları
İstanbul Kapalıçarşı’da serbest piyasada haftaya sınırlı oynaklıkla başlandı. Açılış verileri, dolar ile euronun önceki kapanışa kıyasla yatay bir seyir izlediğini gösteriyor.
kapalıçarşı verileri:
İstanbul Kapalıçarşı’da 49,9730 liradan alınan dolar, 49,9750 liradan satışa sunuluyor. Euroda ise alış fiyatı 55,9340, satış fiyatı 55,9360 lira olarak kaydedildi.
önceki kapanış ve karşılaştırma:
Son kapanışta dolar 49,94 liradan, euro ise 55,72 liradan satılmıştı; bugünkü açılış verileri, kurların genel olarak sakin bir başlangıç yaptığını gösteriyor.
DOLAR 49,9750 LİRADAN, EURO İSE 55,9360 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!