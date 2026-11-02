Sakin adımlarla yangına yürüdü: park halindeki otomobil kundaklandı

olayın seyri:

Olay, 25 Ekim günü Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin alevlere teslim olması üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kısa sürede alev alan araç, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

soruşturma ve yakalama:

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, aracı kundakladığı belirlenen şahsın B.A. olduğu tespit edildi. B.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

güvenlik kamerası görüntüleri:

Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, şüphelinin sokak üzerinde rahat tavırlarla ilerlediği ve araca yaklaşarak saniyeler içinde ateşe verdiği anlar görülüyor. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

HATAY'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN YANMASIYLA İLGİLİ BAŞLATILAN ÇALIŞMALARDA ARACI ATEŞE VEREN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. ŞAHSIN RAHAT TAVIRLARLA İLERLEDİĞİ VE ARACI YAKTIĞI ANLAR İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.