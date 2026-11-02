Dolar 49,8889 -0,08%
Euro 56,0334 +0,56%
Bist 10.699,53 -0,56%
Altın Gram 6.261,07 +0,12%
EUR/USD 1,1211 +0,40%
Brent Petrol 109,82 -3,18%
--°

Sakin adımlarla yangına yürüdü: park halindeki otomobil kundaklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 Ekim'de park halindeki aracın kundaklanma anı kameraya yansıdı; şüpheli B.A. kısa sürede yakalandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sakin adımlarla yangına yürüdü: park halindeki otomobil kundaklandı

olayın seyri:

Olay, 25 Ekim günü Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin alevlere teslim olması üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kısa sürede alev alan araç, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

soruşturma ve yakalama:

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, aracı kundakladığı belirlenen şahsın B.A. olduğu tespit edildi. B.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

güvenlik kamerası görüntüleri:

Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, şüphelinin sokak üzerinde rahat tavırlarla ilerlediği ve araca yaklaşarak saniyeler içinde ateşe verdiği anlar görülüyor. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

HATAY&#039;DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN YANMASIYLA İLGİLİ BAŞLATILAN ÇALIŞMALARDA ARACI ATEŞE VEREN...

HATAY'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN YANMASIYLA İLGİLİ BAŞLATILAN ÇALIŞMALARDA ARACI ATEŞE VEREN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. ŞAHSIN RAHAT TAVIRLARLA İLERLEDİĞİ VE ARACI YAKTIĞI ANLAR İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Klasik otomobillerin kimliği değiştirildi: 39 kişi adliyeye sevk edildi
images

Rutin kontrolde yakalandı: kamyonda 500 kilo kaçak tütün
images

Bolu'da köpek kavgası sahipleri birbirine düşürdü
images

Eskişehir'de motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehirli yardım grubu Şanlıurfa köy okuluna kütüphane kurdu

Bolu'da köpek kavgası sahipleri birbirine düşürdü

Ak Lease'ten Proparco ortaklığıyla enerji dönüşümüne 50 milyon euro destek

Sincan Belediyesi'nden geleceğe nota: Türk müziği çocuk korosu kuruldu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı