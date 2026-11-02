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Bilecik’te kavşakta arkadan çarpma sonucu 4 kişi yaralandı

D-650 Başköy kavşağında dönüş yapan araca arkadan çarpan otomobil sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik’te kavşakta arkadan çarpma sonucu 4 kişi yaralandı

bilecik’te kavşakta trafik kazası

Bilecik D-650 karayolu Başköy kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, kavşakta dönüş yapmak isteyen araca arkadan çarpan diğer otomobilde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Olayda can kaybı bildirilmedi, yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre kavşakta dönüş yapmak isteyen aracı Remzi A. yönetiyordu. Aynı istikamette seyreden diğer aracın sürücüsü Harun E. idaresindeki 11 SH 928 plakalı otomobil, 41 H 1589 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

yaralılar ve soruşturma:

Kazada, 11 SH 928 plakalı aracın sürücüsü Harun E. ile araçta yolcu olarak bulunan Sevda E., Miraç E. ve Zafer E. yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve tüm yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından adli tahkikat başlatıldı.

Kavşaklarda dönüş yapan araçlara arkadan çarpmalar, trafik akışının yoğun olduğu noktalarda sık rastlanan kaza türlerinden biridir; uzmanlar sürücüleri dikkatli olmaya ve takip mesafesini korumaya çağırıyor.

BİLECİK&#039;TE BİR ARACIN KAVŞAKTA DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 4 KİŞİ...

BİLECİK'TE BİR ARACIN KAVŞAKTA DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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