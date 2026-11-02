Gece çıkan elektrikli ısıtıcı yangını Borçka'da bir evi kullanılamaz bıraktı

Olayın gelişimi:

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyü Kameni mevkiinde, gece saatlerinde Tuncer Merttürk'e ait evde yangın çıktı. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin ediliyor; alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Müdahale çalışmalarına Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında, ahşap bölümleri de bulunan evin alevlerden ağır şekilde etkilendiği ve tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

ARTVİN’İN BORÇKA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN EV YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA EV TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.