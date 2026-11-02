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Karacabey taraftarları ile güvenlik güçleri arasında arbede kameraya yansıdı

Kütahya Belediyespor ile Karacabey Belediyespor maçı sırasında, nedeni bilinmeyen gerginlik arbedeye dönüştü ve olay amatör kameraya kaydedildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karacabey taraftarları ile güvenlik güçleri arasında arbede kameraya yansıdı

Karacabey taraftarları ile güvenlik güçleri arasında arbede

Dün oynanan karşılaşmada Kütahya Belediyespor ile Karacabey Belediyespor takımları arasında, tribünlerde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Olay sırasında, Karacabey Belediyesporlu taraftarlarla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

olayın seyrine ilişkin görüntüler:

Yaşanan arbede, bir taraftarın cep telefonu tarafından kaydedildi; söz konusu amatör kamera görüntülerinde güvenlik güçlerinin müdahaleleri anbean görülüyor. Kayda yansıyan anlar, olayın nasıl başladığı ve müdahalelerin boyutu hakkında doğrudan görsel bir kaynak sunuyor.

neden ve olası sonuçlar:

Haberde belirtildiği gibi gerilimin nedeni henüz bilinmiyor, kısa sürede büyüyen olayın ayrıntıları kayıtlarda yer alıyor. Görüntüler, olayın değerlendirilmesi ve sorumlulukların tespitinde delil niteliği taşıyabilir; ilerleyen süreçte konuyla ilgili açıklama veya soruşturma bilgilerinin paylaşılması beklenebilir.

Olayın tarafları ve yetkili kurumların yapacağı değerlendirmeler, yaşanan arbedenin kapsamını ve olası hukuki sonuçlarını netleştirecektir. Kamuoyuna yansıyan amatör kayıtlar, benzer vakaların incelenmesinde önemli bir kaynak oluşturmaya devam ediyor.

KARACABEY BELEDİYESPORLU TARAFTARLAR İLE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

KARACABEY BELEDİYESPORLU TARAFTARLAR İLE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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