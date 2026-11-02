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Onana'nın ilk 10 hafta performansı kaleciler arasında fark yarattı

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Süper Lig'in ilk 10 haftasında yüzde 87.5 kurtarış oranı ve 5 maçlık gol temizliğiyle dönemin en başarılısı oldu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Onana'nın ilk 10 hafta performansı kaleciler arasında fark yarattı

onana sezonun ilk bölümünde öne çıktı:

Trabzonspor'un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Trendyol Süper Lig'in ilk 10 haftasında sergilediği istikrarlı performansla kaleciler arasında öne geçti. Manchester United'dan iki sezondur kiralık olarak görev yapan Onana, bordo-mavili formayla ligde çıktığı ilk 10 maçın tamamında sahada yer aldı ve takımının kalesinde güven verdi.

Onana, bu süreçte gösterdiği başarılı performansla istatistiklerde zirveye tırmandı; maç başına ve toplam kurtarış oranları takım savunmasının güvenilir direği olduğunu ortaya koydu.

kilit rakamlar ve maçlar:

Onana, ilk 10 haftada yüzde 87.5 kurtarış oranına ulaşırken, bu dönemde toplam 900 dakika forma giydi ve kalesinde 8 gol gördü. Tecrübeli file bekçi, söz konusu periyotta oynadığı 10 maçın 5'inde ağlarını gole kapatarak takımının galibiyetlerinde belirleyici rol oynadı.

Onana, kalesini kapattığı maçlar arasında Kasımpaşa, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği, Konyaspor, Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmaları bulunuyor. Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş karşılaşmalarındaki performansları dikkat çekti.

ligdeki diğer file bekçileriyle karşılaştırma:

Onana'nın performansı, Süper Lig'de aynı dönemde görev yapan kalecilerle kıyaslandığında öne çıktı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson 9 maçta 5 temiz tabloya imza atarken, Onana istatistiksel olarak bir adım önde yer aldı. Ayrıca Onana, Nübel ve Uğurcan Çakır gibi isimleri de geride bırakarak ligin ilk bölümüne damga vurdu.

Trabzonspor'un savunma güveni açısından Onana'nın yakaladığı yüksek kurtarış yüzdesi ve maç içindeki istikrarı, takımın aldığı skor sonuçlarında belirleyici etkiye sahip oldu.

TRABZONSPOR’UN KAMERUNLU FİLE BEKÇİSİ ANDRE ONANA (ARŞİV)

TRABZONSPOR’UN KAMERUNLU FİLE BEKÇİSİ ANDRE ONANA (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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