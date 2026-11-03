Yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı: Kanlıgöl mevkiinde otomobil takla attı

Kaza kısa sürede müdahale gerektirdi

Kastamonu-Karabük kara yolu üzerinde, Kanlıgöl köyü mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobil virajı alamayarak takla attı. Araçta bulunanların arasından sürücü Murat K., Abdülkadir K. ve Nazmiye K. yaralandı. Kaza araç plakası 57 ABU 026 ile kayıt altına alındı.

kaza ve araç bilgileri:

Kaza, Tofaş-Fiat marka otomobilin virajı alamaması sonucu gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde araçta sıkışan üç kişi bulundu.

müdahale ve hastane nakli:

Çevredeki vatandaşların da desteğiyle ekipler yaralıları araçtan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, trafik ve sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili jandarma ve bölge trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer olay yerinde delil toplama ve kazanın oluş nedenine ilişkin çalışma yapıyor.

KASTAMONU-KARABÜK KARA YOLU ÜZERİNDE YAĞIŞLI HAVADA VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLDE TAKLA ATTI. KAZADA YARALANAN ÜÇ KİŞİ, HASTANEYE KALDIRILDI.