Mesajlaşma uygulamalarındaki yasa dışı bahis ağlarına 39 ilde eş zamanlı müdahale

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Denizli'nin de aralarında bulunduğu 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüpheli tespit etti.

Teknik inceleme ve yöntemler:

Soruşturma sürecinde, yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak teknik incelemeler yapıldı. Bu incelemeler sayesinde şüphelilerin kimlikleri ile yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rolleri ayrıntılı biçimde ortaya çıkarıldı.

Gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 151 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, tespit edilen ağlara ve şüphelilerin iletişim yöntemlerine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini; elde edilen bulguların kovuşturma aşamasında delil olarak değerlendirileceğini belirtti.

DENİZLİ’NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 39 İLDE, MESAJLAŞMA PLATFORMLARI ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİ YÜRÜTEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONLARDA 151 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.