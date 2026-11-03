Şanlıurfa'da kapsamlı denetimde binlerce bozuk ürün imha edildi

Denetimler ve ele geçirilen ürünler:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde zincir marketler ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik sürdürülen denetimler kapsamında çok sayıda uygunsuz ürün tespit etti. Denetimlerin amacı, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak olarak açıklandı.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde kurtlanmış pirinç, son kullanma tarihi geçmiş gıda ve hijyen ürünleri ile çocuk bezleri bulundu. Ayrıca biber salçası ve nar ekşisi gibi temel gıda maddelerinde de tarihlerinin geçtiği ve bozulma riski taşıyan ürünler saptandı.

Raflardan kaldırma ve imha işlemi:

Zabıta ekipleri tarafından raflardan kaldırılan ve insan tüketimine kesinlikle uygun olmayan ürünler, belediye yetkililerinin gözetiminde imha edildi. Uygun olmayan koşullarda depolanan veya süresi geçmiş olan ürünlerin piyasada kalmasına izin verilmediği belirtildi.

Yasal işlem ve tüketici uyarısı:

Tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünleri satışa sunduğu belirlenen işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı ve ilgili kuruluşlara para cezası uygulandı. Belediye yetkilileri, market ve işletme denetimlerinin süreceğini vurguladı.

Vatandaşlara yapılan çağrıda, alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri, ambalaj bütünlüğüne dikkat etmeleri ve şüpheli ürünleri zabıtaya veya ilgili birimlere bildirmeleri istendi. Yetkililer, bu tür denetimlerin halk sağlığını korumada kritik rol oynadığını vurguladı.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİNİN ZİNCİR MARKETLER VE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNDE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ VE BOZULMUŞ BİNLERCE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.